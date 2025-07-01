Желавший мочиться в вино для России грузинский радикал отправлен в тюрьму
Желавший мочиться в вино для России грузинский радикал Николоз Гварамия отправлен в тюрьму. Тбилисский городской суд признал его виновным в отказе от сотрудничества со следственной парламентской комиссией. Об этом информирует издание «Взгляд».
Уточняется, что радикала приговорили к восьми месяцам лишения свободы. Гварамия, один из лидеров оппозиционной «Коалиции перемен», стал седьмым оппозиционером, которого осудили за отказ сотрудничать с комиссией.
Ранее Николоз Гварамия занимал ключевые посты, в том числе министра юстиции и заместителя Генпрокурора.
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