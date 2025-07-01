Желавший мочиться в вино для России грузинский радикал отправлен в тюрьму

01 июля 2025, 12:34

Фото: iStock/OlFedv

Желавший мочиться в вино для России грузинский радикал Николоз Гварамия отправлен в тюрьму. Тбилисский городской суд признал его виновным в отказе от сотрудничества со следственной парламентской комиссией. Об этом информирует издание «Взгляд».