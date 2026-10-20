Россияне неделю жили в одном номере с незнакомцами в Турции из-за туроператора

20 октября 2026, 16:26

Фото: Istock/Pressmaster

Семья из города Иваново провела неделю в одном номере с незнакомцами в Турции. Как сообщает Telegram-канал Baza, испорченный отпуск обошёлся ивановцам в 263 тысячи рублей.