Россияне неделю жили в одном номере с незнакомцами в Турции из-за туроператора
Семья из города Иваново провела неделю в одном номере с незнакомцами в Турции. Как сообщает Telegram-канал Baza, испорченный отпуск обошёлся ивановцам в 263 тысячи рублей.
Ошибка при заселении произошла из-за овербукинга. Отель Ambassador Hotel Plaza 4* в Кемере не предоставил туристам отдельный номер. Семья из трёх человек неделю жила вместе с отдыхающими из Московской области — всего в комнате находились шесть человек.
Администрация отеля постоянно переносила сроки переселения. Ивановцы спали в одежде, а вещи держали в чемоданах из опасения кражи. Гостиница предложила переехать в другой отель, но тот находился дальше и имел меньше звёзд.
После возвращения домой семья подала в суд на туроператора Coral Travel. Компания вернула 74,5 тысячи рублей. Суд дополнительно взыскал неустойку, компенсацию морального вреда и штраф. Всего туристы получат около 234 тысяч рублей.
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