В Москве росгвардейцы задержали мужчину, который устроил пьяный дебош в бане

Видео: ГУ Росгвардии по Москве
В ВАО Москвы сотрудники вневедомственной охраны ГУ Росгвардии по столице задержали мужчину, находящегося в состоянии алкогольного опьянения, устроившего дебош в общественной бане. Об этом «Радио 1» сообщили в пресс-службе ведомства.
Отмечается, что сигнал «тревога» поступил из банного комплекса на 6-й Покровской улице. Экипаж Росгвардии оперативно прибыл на место.
Дебоширом оказался 35-летний уроженец Республики Коми. Мужчину оперативно задержали и передали сотрудникам полиции.
Читайте также:
В Москве задержали мужчину, угрожавшего прохожим пистолетом
Московские сотрудники Росгвардии помогли водителю неисправного автомобиля
Поймали за шланг: в Москве росгвардейцы предотвратили хищение бензина из каршеринга
«Сотрудник бани рассказал, что один из гостей, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ведет себя вызывающе и агрессивно реагирует на замечания персонала и других посетителей», — говорится в сообщении.
Дебоширом оказался 35-летний уроженец Республики Коми. Мужчину оперативно задержали и передали сотрудникам полиции.
Читайте также:
В Москве задержали мужчину, угрожавшего прохожим пистолетом
Московские сотрудники Росгвардии помогли водителю неисправного автомобиля
Поймали за шланг: в Москве росгвардейцы предотвратили хищение бензина из каршеринга
Элина Позднякова