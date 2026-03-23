Годовалый ребенок умер, выпив жидкость для электронных сигарет
Годовалый ребенок умер, выпив жидкость для электронных сигарет в Кемеровской области. Об этом сообщили в региональном Следственном комитете.
22 марта в поселке Звездном произошел несчастный случай. Женщина оставила своего сына одного. Вернувшись, она обнаружила мальчика с флаконом жидкости для заправки электронных сигарет. Мать незамедлительно вызвала скорую помощь, но медики не смогли спасти ребенка.
Женщину уже не раз привлекали к ответственности за правонарушения. У нее остались двое других детей, которых поместили в социальное учреждение. В связи с этим инцидентом возбуждено уголовное дело.
