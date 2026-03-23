Россиянин, недавно освободившийся из колонии, забил возлюбленную гаечным ключом
В Томске задержали 32-летнего мужчину по подозрению в жестоком избиении 35-летней женщины. Подробности приводит «МВД Медиа».
Конфликт произошёл в квартире на улице Юрия Ковалёва. Подозреваемый недавно освободился из колонии и приехал к возлюбленной. Во время застолья женщина сделала ему замечание о том, что он слишком много пьёт.
Разозлившись, мужчина схватил гаечный ключ и нанёс ей не менее четырёх ударов по голове. Медики не смогли спасти потерпевшую. Фигурант скрылся, но оперативники задержали его в квартире знакомой. Суд отправил его под стражу. Возбуждено уголовное дело.
Ранее сообщалось об инциденте в Курске, где мужчина молотком проломил соседу череп из-за ремонта двери.
