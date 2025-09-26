Достижения.рф

В Москве рухнувший потолок едва не задел спящую семью с ребёнком

Потолок рухнул в квартире московской семьи
Фото: iStock/Joerg Keller

Потолок обвалился в московской квартире. Об этом сообщает телеканал 360.



Инцидент произошёл в районе Покровское-Стрешнево в пятницу утром. В момент обрушения в комнате находились три человека, включая семилетнего ребёнка, – они спали.

По словам очевидцев, отвалился целый кусок потолка, который от удара отскочил на диван и повредил его подлокотник.

К счастью, никто из находившихся в помещении не пострадал. Один из жильцов отметил, что дом трёхэтажный и построен давно, однако до инцидента трещин и других признаков проблем с конструкцией не наблюдалось. Сейчас выясняются причины обрушения.

Компетентные органы пока не прокомментировали произошедшее.

Анастасия Чинкова

