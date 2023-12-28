В Якутии пилоты промахнулись и посадили пассажирский самолёт на лёд реки

Фото: istockphoto/den-belitsky
Пассажирский самолёт приземлился на замерзшую реку в Якутии.
Baza пишет, что пилоты промахнулись мимо взлётно-посадочной полосы в аэропорту Зырянка.
Борт Ан-24 «Полярных авиалиний», с 30 пассажирами на борту, следовал по маршруту Якутск - Зырянка - Среднеколымск. Когда самолет заходил на посадку в поселке Зырянка, пилоты не разглядели полосу и сели на замерзшую реку.
На борту было 34 человек - 30 пассажиров и 4 члена экипажа.
Никто не пострадал.
Ранее сообщалось, что в Тамбовской области 10 детей сняли с поезда Москва — Симферополь и отправили в больницу, у них выявлены признаки ОРВИ и повышенная температура. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT cо ссылкой на Юго-Восточную железную дорогу.
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Борт Ан-24 «Полярных авиалиний», с 30 пассажирами на борту, следовал по маршруту Якутск - Зырянка - Среднеколымск. Когда самолет заходил на посадку в поселке Зырянка, пилоты не разглядели полосу и сели на замерзшую реку.
Никто не пострадал.
Ранее сообщалось, что в Тамбовской области 10 детей сняли с поезда Москва — Симферополь и отправили в больницу, у них выявлены признаки ОРВИ и повышенная температура. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT cо ссылкой на Юго-Восточную железную дорогу.
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Мария Фирсова