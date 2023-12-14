Посетитель «Ростикса» впал в кому и умер, после того, как охранник толкнул его с лестницы

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В Сант-Петербурге охранник сети кафе «Ростиксе» толкнул посетителя с лестницы — мужчина ударился головой, впал в кому и скончался спустя два дня.
Как сообщает телеграм-канал Baza, инцидент произошел 10 декабря в заведении на Лиговском проспекте. Посетитель ресторана вел себя не очень адекватно, охранник решил выставить его за дверь. Он потащил его к выходу, но мужчина не хотел уходить и встал. Тогда сотрудник охраны подтолкнул его.
Постель упал на голову, впал в кому и через 2 дня скончался в больнице.
Возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».
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Постель упал на голову, впал в кому и через 2 дня скончался в больнице.
Ранее сообщалось, что в Ярославле задержали мужчину, включившего на вокзале речь Гитлера. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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Алина Юрчак