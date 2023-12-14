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Посетитель «Ростикса» впал в кому и умер, после того, как охранник толкнул его с лестницы

В Петербурге охранник «Ростикса» грубо толкнул гостя, а тот через два дня умер
14 декабря 2023, 10:41
Фото: istock / Soumen Hazra

Фото: istock / Soumen Hazra

В Сант-Петербурге охранник сети кафе «Ростиксе» толкнул посетителя с лестницы — мужчина ударился головой, впал в кому и скончался спустя два дня.
Как сообщает телеграм-канал Baza, инцидент произошел 10 декабря в заведении на Лиговском проспекте. Посетитель ресторана вел себя не очень адекватно, охранник решил выставить его за дверь. Он потащил его к выходу, но мужчина не хотел уходить и встал. Тогда сотрудник охраны подтолкнул его.

Постель упал на голову, впал в кому и через 2 дня скончался в больнице.


Возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».

Ранее сообщалось, что в Ярославле задержали мужчину, включившего на вокзале речь Гитлера. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#уголовное дело
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СК РФ потребовал лишить гражданства России семерых осуждённых
СК потребовал от МВД лишить гражданства России семерых осуждённых
14 декабря 2023, 12:01

Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский

Следственный комитет обратился к МВД в требованием лишить гражданства РФ семи человек, которые были осуждены за преступления, среди которых изнасилование, оправдание терроризма и уклонение от военной службы. Об этом сообщила помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.
Днём ранее главк МВД по Москве сообщал, что впервые двое осуждённых за распространение наркотиков были лишены приобретённого российского гражданства. 

По словам Ивановой, указанные семь человек ранее получили гражданство РФ, а затем совершили преступления, в том числе уклонялись от прохождения военной и альтернативной гражданской службы, занимались производством, сбытом наркотических веществ, публично оправдывали терроризм, совершали насильственные действия сексуального характера. 

В связи с этим в МВД поступило требование о лишении этих лиц гражданства. 

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#следственный комитет
#мвд
#гражданство
#преступление
#россия
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Суд на Украине продлил арест мужчине, пытавшемуся угнать российский военный самолёт
Суд на Украине продлил арест экс-военному, пытавшемуся угнать самолёт ВКС РФ
14 декабря 2023, 11:02

Фото: iStock/Zolnierek

Суд на Украине вновь продлил арест бывшего военного ВСУ Романа Червинского, который летом 2022 года пытался угнать российский военный самолёт. Об этом сообщает украинское издание «Общественное».
Отмечается, что в конце апреля этого года Червинского задержали по обвинению в госизмене и превышении служебных полномочий. С этого момента суд несколько раз продлевал срок ареста. 

Издание сообщает, что суд продлил меру пресечения Червинскому, который будет находится в месте лишения свободы без права на залог до 10 февраля. 

20 апреля Служба безопасности Украины заявляла, что ВС РФ осуществили ракетный удар по аэродрому Канатова в связи с неудачной попыткой угона российского военного самолёта, которую пытались совершить самовольно действовавшие военные. 

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Двухлетнего ребенка насмерть придавило рухнувшим телевизором
Mash на Мойке: В Ленобласти телевизор насмерть задавил двухлетнюю девочку
14 декабря 2023, 09:56

Фото: istock / eranicle

В Приозерске (Ленинградская область) телевизор упал на двухлетнюю девочку. Ребенок скончался до приезда скорой помощи.
Об этом сообщает телеграм-канал Mash на Мойке. 

Трагедия произошла в квартире на улице Калинина. Малышка играла со своим трехлетним братом. В процессе они задели тяжелый телевизор, который придавил ребенка. Прибывшие медики смогли только констатировать смерть. 

Сообщается, что семья полная и благополучная. Матери деток всего 23 года. 

Ранее сообщалось, что трёхмесячного малыша с инфарктом спасли в НИКИ детства. У ребенка обнаружили  редкий порок сердца: аномальное отхождение левой коронарной артерии от легочного ствола. Сейчас ребенок восстанавливается после операции. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#ребёнок
#трагедия
#смерть
#семья
#медики
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Умер один из основателей цветного телевидения в СССР Шендерович
14 декабря 2023, 09:15

Фото: istock / jorgeantonio

Утром 14 декабря в Москве умер один из создателей цветного телевидения СССР Абрам Шендерович. Эту печальную новость сообщил его куратор, адвокат Константин Андреев в телеграм-канале.

Шендеровичу рано утром вызвали скорую помощь, но приехавшие врачи констатировали смерть. 

В свое время Абрам Мовшевич отвечал за телевидение в кабинете председателя Верховного Совета СССР Леонида Ильича Брежнева. В 1960 году он выпустил несколько книг, среди которых «Усилители сигналов звукового сопровождения в телевизионном приемнике: научно-популярное издание» и «Передача сигналов цветного телевидения по линиям связи».

Ранее сообщалось, что генеральный директор Российской национальной библиотеки Владимир Гронский умер на 71-м году жизни. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#врачи
#помощь
#смерть
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#ссср
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Российского уклониста осудили за дезертирство и кражу
На Сахалине военного приговорили к 13 годам колонии за дезертирство и кражу
14 декабря 2023, 08:14

Фото: istock / gorodenkoff

Южно-Сахалинский гарнизонный военный суд приговорил военнослужащего к лишению свободы сроком на 13 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Мужчина признан виновным в краже и дезертирстве в период мобилизации. Об этом сообщил ТАСС.

По информации следствия, фигурант уклонился от военной службы во время мобилизации осенью 2022 года. В октябре 2023 году мужчина покинул территорию воинской части в Южно-Сахалинске и трудоустроился в Ногликском районе на севере Сахалина. Но, в начале осени он решил заменить паспорт. Сотрудники правоохранительных органов задержали нарушителя.

Отмечается, что за дезертирство он был приговорен к 12 годам, но в сентябре он также был осужден за кражу. Поэтому окончательным наказанием стал срок лишения свободы на срок 13 лет.

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#суд
#паспорт
#мужчина
#сотрудники
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В ЛНР сотрудники МЧС спасли лебедей, вмёрзших в лед
14 декабря 2023, 06:28

Фото: iStock/Radoslaw Kozik

Сотрудники МЧС России в ЛНР спали лебедей, вмёрзших в лёд. Об этом ведомство сообщило 14 декабря в своём Телеграм-канале.
Речь идёт о пруде Больничный в городе Ровеньки. Причина, по которой лебеди с наступлением холодов не улетели в более теплый регион, неизвестна. С наступлением заморозков птицы, находящиеся в воде, вмёрзли в лёд.

На помощь лебедям пришли спасатели. На пруд прибыла десятая пожарно-спасательная часть регионального отделения МЧС. Сотрудник экстренной службы разрубили лёд, после чего добрались до птиц на резиновой лодке и освободили их из ледяного плена.

В настоящее время лебеди находятся в безопасности.

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ФСБ заподозрила депутата на Камчатке в мошенничестве с бюджетными средствами
14 декабря 2023, 06:14

Фото: iStock/irene_rebrova

ФСБ РФ по Камчатскому краю выявила факт крупного мошенничества с бюджетными средствами, совершенный депутатом думы Быстринского района. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.
«Выявлен факт хищения порядка одного миллиона рублей бюджетных средств Быстринского муниципального района. По подозрению в совершении преступления задержан бывший директор МУП «Бытсервис», депутат думы Быстринского муниципального района», — проинформировали в ФСБ.

Депутата подозревают в том, что в ходе исполнения договора подряда по прокладке наружного трубопровода холодного водоснабжения в селе Эссо в 2022 году он искусственно завысил объём выполненных работ, а также использовал материалы, которые не были предусмотрены локально-сметным расчётом и проектной документацией.

Депутат дал указание внести в исполнительные документы недостоверные сведения о стоимости работ, за счёт чего МУП «Бытсервис» получил завышенную оплату по договору подряда. 

В СУ СК по Камчатскому краю в настоящее время заведено уголовное дело по ст. 159 УК РФ (Мошенничество).

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В Екатеринбурге в подземном паркинге сгорел Range Rover
E1: В Екатеринбурге в подземном паркинге сгорел Range Rover
14 декабря 2023, 05:44

Фото: iStock/yagmradam

В Екатеринбурге загорелся автомобиль марки Range Rover в подземном паркинге на улице Куйбышева. Об этом пишет E1.RU.
По словам очевидцев, водитель сжёг свою машину сам.

По информации издания, на место происшествия прибыли двадцать спасателей, а также несколько машин спецтехники. Отмечается, что возгорание удалось потушить быстро, жителей не эвакуировали.

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#возгорание
#происшествия
#автомобилисты
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Под Наро-Фоминском сбит второй беспилотник, сообщил Собянин
14 декабря 2023, 05:34

Фото: РИА Новости

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в Подмосковье сбит ещё один беспилотник. Об этом он написал в своём Телеграм-канале.
«Выявлена и пресечена силами ПВО ещё одна попытка пролёта беспилотника к Москве (в Наро-Фоминском городском округе)», — говорится в публикации.

Предварительно, пострадавших и разрушений после падения обломков БПЛА нет, добавил Собянин.

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#сергей собянин
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