В Москве самосвал с 15-тонным перегрузом щебня протаранил трамвай
В Москве грузовик с щебнем врезался в трамвай. Об этом сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.
ДТП с участием грузового автомобиля и электротранспорта, который следовал по маршруту №36, произошло около 11:50 мск на проспекте Буденного.
По предварительным сведениям, водитель самосвала грубо нарушил правила и совершил манёвр, не уступив дорогу трамваю. Помимо этого, грузовик вёз щебень с превышением максимально разрешенной массы на 15 тонн. Московский метрополитен обратился в ГИБДД с просьбой проверить эти данные.
Отмечается, что из-за аварии на проспекте Буденного кратковременно задерживались трамваи №12 и 36. Благодаря слаженным действиям сотрудников метрополитена и оперативных служб движение восстановили в течение 20 минут.
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