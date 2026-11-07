В Москве самосвал с 15-тонным перегрузом щебня протаранил трамвай

07 ноября 2026, 16:44

В Москве самосвал со щебнем врезался в трамвай №36 на проспекте Буденного

Фото: Istock/Yury Karamanenko

В Москве грузовик с щебнем врезался в трамвай. Об этом сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.