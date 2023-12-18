В Москве семиклассницу госпитализировали с отравлением таблетками «Лирика»

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В Москве 13-летнюю школьницу экстренно госпитализировали в отделение токсикологии с отравлением психотропными таблетками «Лирика», которыми ее угостил 18-летний друг. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
Согласно сообщению, девочка живет с бабушкой в столичном районе Марьино. Отец ее умер, а мать проживает отдельно. К ней в гости вечером пришла подружка-ровесница и 18-летний парень. Она пожаловалась им, что имеет проблемы со сном, тогда молодой человек дал ей две таблетки «Лирика».
Когда гости ушли, ученица седьмого класса выпила таблетки и легла спать. Утром бабушка проснулась от странных звуков. Зайдя в комнату к внучке, она обнаружила, что та корчится в конвульсиях на кровати. Пожилая женщина незамедлительно вызвала скорую помощь. Ребенка отвезли в больницу, где врачи диагностировали у нее медикаментозное отравление психотропами.
По данному факту полиция проводит проверку. Также ведутся поиски молодого человека, который дал таблетки девочке. Уточняется, что отец ее умер, а мать проживает отдельно.
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Когда гости ушли, ученица седьмого класса выпила таблетки и легла спать. Утром бабушка проснулась от странных звуков. Зайдя в комнату к внучке, она обнаружила, что та корчится в конвульсиях на кровати. Пожилая женщина незамедлительно вызвала скорую помощь. Ребенка отвезли в больницу, где врачи диагностировали у нее медикаментозное отравление психотропами.
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Элина Позднякова