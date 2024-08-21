В Москве мальчик случайно сжёг пять легковушек и микроавтобус

Фото: Фотобанк Московской области
В Москве школьник со спичками поджег картон на площадке со строительным мусором, подпалив пять автомобилей и микроавтобус, сообщает «Вечерняя Москва» 21 августа.
Пожар случился в одном из дворов в районе Солнцево, где дети играли со спичками. В результате поджога загорелось около 100 квадратных метров строительного мусора. Огонь зацепил припаркованные неподалеку машины. Местные жители пытались оттащить автомобили.
На месте работают сотрудники МЧС. Площадь пожара продолжает разрастаться, есть ли пострадавшие — пока неизвестно. Точную причину возгорания и размер ущерба предстоит определить пожарным экспертам.
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Лия Мурадьян