В столичном районе Чертаново горят несколько квартир в высотном доме

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В Москве в районе Чертаново вспыхнул пожар. Горят сразу несколько квартир высотного дома на улице Газопровод.
По данным телеграм-канала Baza, огонь вспыхнул в первом корпусе дома № 3. Сначала загорелась одна квартира. Затем, вырвавшись наружу, пламя перекинулось на верхние этажи. Из огня успели спасти женщину и ребёнка — они выбрались из горящего помещения и сидели на кондиционере.
О пострадавших пока не сообщается. Известно, что один из пожарных, участвующих в ликвидации возгорания, подал сигнал MAYDAY. это кодовое слово для экстренной помощи, используемое на международном уровне в качестве сигнала бедствия в голосовой радиосвязи. Оно используется для сигнала о чрезвычайной ситуации, угрожающей жизни.
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