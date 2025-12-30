Мать, сын и двое гостей сгорели заживо во время застолья в российском городе
В Минусинске при пожаре в частном доме погибли четыре человека. Об этом сообщила пресс-служба ГСУ СК по Красноярскому краю.
По версии следствия, трагедия произошла ночью 30 декабря на улице Профсоюзов. В доме проживали 54-летняя женщина и ее 35-летний сын. В тот момент они вместе с гостями 42 и 51 года распивали спиртные напитки. Никто не выжил.
Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Они выяснили, что очаг возгорания находился на кухне. Точная причина произошедшего пока не называется.
Ранее сообщалось, что два человека погибли при пожаре в частном пансионате в Свердловской области. Четверых пострадавших доставили в больницу.
