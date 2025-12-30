Мать, сын и двое гостей сгорели заживо во время застолья в российском городе

30 декабря 2025, 11:44

В Минусинске при пожаре в частном доме погибли хозяйка, ее сын и двое гостей

Фото: iStock/grafoto

В Минусинске при пожаре в частном доме погибли четыре человека. Об этом сообщила пресс-служба ГСУ СК по Красноярскому краю.