Российский турист Юрочкин из Барнаула пропал без вести на Мальдивах

30 декабря 2025, 11:39

Фото: iStock/Frolova_Elena

Российский турист Роман Юрочкин из Барнаула пропал без вести на Мальдивах. Об этом сообщает TourDom.





48-летний путешественник прибыл на небольшой остров Укулхас, где остановился в отеле La Palma Suites. Он планировал продолжить поездку и 17 декабря планировал вылетать на Пхукет. Накануне отъезда Юрочкин в последний раз связался с родственниками, вел себя спокойно и не высказывал опасений. В разговоре он попросил прислать фотографию забытой дома банковской карты, после чего перевел на нее часть своих средств.



Утром 16 декабря около 11:00 турист находился в своем номере и работал за ноутбуком — это подтвердила горничная отеля. Позже он заказал завтрак на утро перед вылетом и оформил трансфер до Мале, откуда собирался отправиться в Таиланд. Примерно в 13:00 Юрочкин покинул гостиницу, а ближе к вечеру его видели возле местной школы неподалеку от отеля. После этого мужчина исчез.



