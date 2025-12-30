Российский турист Юрочкин из Барнаула пропал без вести на Мальдивах
Российский турист Роман Юрочкин из Барнаула пропал без вести на Мальдивах. Об этом сообщает TourDom.
48-летний путешественник прибыл на небольшой остров Укулхас, где остановился в отеле La Palma Suites. Он планировал продолжить поездку и 17 декабря планировал вылетать на Пхукет. Накануне отъезда Юрочкин в последний раз связался с родственниками, вел себя спокойно и не высказывал опасений. В разговоре он попросил прислать фотографию забытой дома банковской карты, после чего перевел на нее часть своих средств.
Утром 16 декабря около 11:00 турист находился в своем номере и работал за ноутбуком — это подтвердила горничная отеля. Позже он заказал завтрак на утро перед вылетом и оформил трансфер до Мале, откуда собирался отправиться в Таиланд. Примерно в 13:00 Юрочкин покинул гостиницу, а ближе к вечеру его видели возле местной школы неподалеку от отеля. После этого мужчина исчез.
Остров Укулхас небольшой — его можно обойти пешком примерно за два часа. Полиция и местные жители организовали поиски, однако результатов они пока не дали. Рассматривается версия, что россиянин мог утонуть, однако родственники сомневаются в таком исходе: по их словам, Юрочкин умел плавать и в плохую погоду не стал бы заходить в море, к тому же очевидцы не видели его на пляже.
Особое беспокойство у близких вызывает тот факт, что турист, предположительно, ушел из отеля без телефона. В Генеральном консульстве России на Мальдивах сообщили, что местная полиция продолжает расследование и изучает записи с камер видеонаблюдения.