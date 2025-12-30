Есть новые подробности об обнаружении убитых нянь в деле богородского маньяка

30 декабря 2025, 12:34

Следком: Трупы убитых богородским маньяком нянь помог найти его 9-летний ребенок

Фото: istockphoto/blinow61

Новых жертв так называемого богородского маньяка удалось обнаружить благодаря информации, которую следователи получили от его девятилетнего сына. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении СК по Московской области.