Есть новые подробности об обнаружении убитых нянь в деле богородского маньяка
Новых жертв так называемого богородского маньяка удалось обнаружить благодаря информации, которую следователи получили от его девятилетнего сына. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении СК по Московской области.
При расследовании специалисты-психологи Криминалистического центра СК смогли установить контакт с ребенком. Во время доверительной беседы он рассказал сведения, которые оказались важными для дела.
После этого на участке возле дома обвиняемого нашли два изуродованных тела. Одно оказалось в компостной яме на глубине около двух метров, второе — в колодце. Еще двум женщинам удалось спастись.
По данным следствия, мужчина также подвергал насилию супругу. Всего от его действий пострадали пять человек.
О задержании жителя Подмосковья, которого подозревают в серии преступлений, стало известно 20 ноября. Как считают следователи, он искал нянь для сына через сайты объявлений, затем склонял женщин к употреблению запрещенных веществ, насиловал и убивал.
В числе тех, кто едва не стал его очередной жертвой, оказалась медсестра. Она несколько раз приходила к мужчине и ставила ему капельницы, пытаясь привести его в сознание после употребления наркотиков.
