В Краснодаре трое школьников попали в больницу после урока биологии
В Краснодаре следователи выясняют обстоятельства отравления трёх учеников на уроке биологии в школе №104. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о халатности. Подробности сообщает региональное СУ СКР.
По предварительной информации, во время занятия школьники почувствовали странный запах. Одной ученице стало плохо, и ей вызвали скорую помощь. Вечером госпитализировали ещё двух её одноклассников. В СКР отметили, что учитель отреагировала на жалобы только после ухудшения состояния ребёнка.
Власти Краснодара уточнили, что после появления запаха всех учащихся сразу вывели из класса, а их родителям сообщили о произошедшем. В кабинете биологии провели генеральную уборку, и занятия продолжились по расписанию. В школе начали педагогическое расследование.
