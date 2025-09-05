Достижения.рф

В Москве силовики задержали подростка за поцелуй с парнем* в парке

Фото: iStock/SAKDAWUT14

В Москве силовики задержали подростка, который целовался с парнем* в столичном парке. Об этом сообщает telegram-канал «Осторожно, новости».



На подростков донес блогер Владислав Поздняков. Видео с поцелуем школьников* ему скинул один из подписчиков. После этого на парней завели дело о «пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений». Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Одного из подростков задержали сегодня. Силовики приехали к нему домой. Как оказалось, его мама разрыдалась во время задержания.

Читайте также:

Иван Мусатов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0