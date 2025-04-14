«Бегала с температурой и большой слабостью»: Натан поддержал Ирину Дубцову на новом шоу

Натан и Ирина Дубцова (Фото: Телеграм, @natanonline)
Рэпер Натан вернулся на ТВ после громкого скандала на проекте «Звёзды в джунглях». Музыкант стал участником реалити-шоу «Сокровища императора», он играет в тандеме с певицей Ириной Дубцовой.
Как пишет VOICE, артистка начала гонку с жалоб на здоровье, однако Натан не сдался и приложил усилия, чтобы вывести их пару в лидеры.
После выхода второго выпуска проекта рэпер ответил на критику. Он заявил, что их команда нравится не всем, но зато им удалось хорошо себя проявить: в двух сериях шоу они были первыми.
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После выхода второго выпуска проекта рэпер ответил на критику. Он заявил, что их команда нравится не всем, но зато им удалось хорошо себя проявить: в двух сериях шоу они были первыми.
«У нас было мало времени на сон и восстановление после предыдущих испытаний, поэтому Ирина реально бегала с температурой и с большой слабостью, и вообще девушкам свойственно капризничать и жаловаться, когда у них есть повод. Игра будет испытывать нас <…>. Но это командная игра, и мы будем биться до конца! А любить или ненавидеть — это уже ваш выбор», — заявил Натан.Музыкант также ответил на упреки в том, что он якобы демонстрирует своё превосходство.
«Да, это раздражает, что мы приходим первыми и побеждаем. Звание лидера мне не нужно. Я стараюсь играть в паре и выполнять главную задачу игры — побеждать! <…> негативных срывов и зла я ни на кого держать не буду», — заверил рэпер.Напомним, что сваха Роза Сябитова не стала подчиняться правилам рэпера Натана и призвала других быть настойчивее на шоу «Сокровища императора».
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Анастасия Чубина