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«Бегала с температурой и большой слабостью»: Натан поддержал Ирину Дубцову на новом шоу

Натан ответил на хейт в адрес Дубцовой и их пары на шоу «Сокровища императора»
Натан и Ирина Дубцова (Фото: Телеграм, @natanonline)

Натан и Ирина Дубцова (Фото: Телеграм, @natanonline)

Рэпер Натан вернулся на ТВ после громкого скандала на проекте «Звёзды в джунглях». Музыкант стал участником реалити-шоу «Сокровища императора», он играет в тандеме с певицей Ириной Дубцовой.
Как пишет VOICE, артистка начала гонку с жалоб на здоровье, однако Натан не сдался и приложил усилия, чтобы вывести их пару в лидеры.

После выхода второго выпуска проекта рэпер ответил на критику. Он заявил, что их команда нравится не всем, но зато им удалось хорошо себя проявить: в двух сериях шоу они были первыми.
«У нас было мало времени на сон и восстановление после предыдущих испытаний, поэтому Ирина реально бегала с температурой и с большой слабостью, и вообще девушкам свойственно капризничать и жаловаться, когда у них есть повод. Игра будет испытывать нас <…>. Но это командная игра, и мы будем биться до конца! А любить или ненавидеть — это уже ваш выбор», — заявил Натан.
Музыкант также ответил на упреки в том, что он якобы демонстрирует своё превосходство.
«Да, это раздражает, что мы приходим первыми и побеждаем. Звание лидера мне не нужно. Я стараюсь играть в паре и выполнять главную задачу игры — побеждать! <…> негативных срывов и зла я ни на кого держать не буду», — заверил рэпер.
Напомним, что сваха Роза Сябитова не стала подчиняться правилам рэпера Натана и призвала других быть настойчивее на шоу «Сокровища императора».

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«Случилась болезнь»: почему Отар Кушанашвили решил жениться на возлюбленной лишь спустя 20 лет совместной жизни
Отар Кушанашвили женился на возлюбленной лишь спустя 20 лет отношений из-за рака
14 апреля 2025, 11:39

Отар Кушанашвили (фото: Telegram @kakovo_otar)

Отар Кушанашвили официально оформил отношения с возлюбленной лишь спустя 20 лет совместной жизни. Ольга Фролова в эфире программы «Звёзды сошлись» на НТВ рассказала, почему они решили пожениться только сейчас.
Журналист и его избранница живут вместе 20 лет и воспитывают сына Даниила, которому уже исполнилось 16 лет. Зарегистрировать брак только сейчас пару подтолкнуло онкологическое заболевание, с которым столкнулся Кушанашвили.

«Решили узаконить отношения после 20 лет, потому что случилась болезнь. В больницу нельзя попасть не родственникам», – объяснила Фролова.
Жена телеведущего призналась, что в начале отношений и сама не спешила выходить замуж за возлюбленного из-за его прежних браков. Также она сомневалась в том, что журналист будет сохранять постоянство.

Общий сын пары носит фамилию матери, но не исключает, что в будущем захочет взять двойную. Молодой человек отметил, что спокойно отнёсся к решению родителей узаконить отношения, поскольку это никак не отразилось на их семейной жизни.

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#отношения
#сын
#онкология
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Лишила бывшего родительских прав и стеснялась прошлого: кто такая Эмма Малинина и как ей удается сохранять брак с мужем
14 апреля 2025, 11:12

Эмма и Александр Малинины (фото: Instagram* / doktoremmamalinina)

Эмме Малининой (Залукаевой) 62 года. Она — супруга народного артиста Александра Малинина, мать троих детей и владелица крупного зарубежного бизнеса. Однако путь к такой стабильности был далеко не безупречным. Образ примерной жены и матери контрастирует с воспоминаниями близких, бывших партнеров и даже нянь её детей.
«Радио 1» расскажет, какой на самом деле была жизнь Эммы Малининой до и после замужества с певцом.

Как изменилась жизнь Александра Малинина после встречи с Эммой


Когда Александр Малинин (настоящее имя — Саша Выгузов) познакомился с Эммой Залукаевой, его жизнь начала стремительно меняться. Выпускница мединститута Эмма сразу заняла важное место в судьбе артиста. Он сменил фамилию, отказался от старого окружения, выправил карьеру и финансовое положение. Вместе с этим появились новые полезные связи, а впоследствии — и общие дети.

Друзья Малинина до сих пор утверждают, что Эмма сильно изменила его характер, а самого артиста считают «подкаблучником».

Начало отношений: трудности, кризис и встреча в Москве


На момент знакомства с Эммой в 1988 году Александр уже переживал личный кризис: два неудачных брака, дети от предыдущих отношений и неустроенная жизнь. Эмма также была замужем за сыном профессора — однокурсником из мединститута. От этого брака у неё был сын.

«Скажу честно: помогали и те, и другие родители. Но я понимала, что мы с мужем должны повзрослеть сами, научиться самостоятельно решать свои проблемы», — рассказывала Эмма про первый брак и материнство.

Эмма и Александр Малинины (фото: Instagram* / doktoremmamalinina)

Александр и Эмма встретились на концерте в Москве. Он приехал из Екатеринбурга, а она — из Волгограда. Оба стремились покорить столицу. Бывший муж Малининой утверждает, что Эмма стеснялась своего родного города и всегда старалась выглядеть не чем человеком, каким являлась на самом деле. Кроме того, он заявил, что Эмма хитростью лишила его родительских прав.

«Эмма позвонила и в приказном тоне сообщила, что на днях придут документы, которые я должен подписать. Пришел конверт, в котором лежал отказ от родительских прав на Антона. Естественно, ничего подписывать я не стал! Эмма каким-то образом провернула это дело самостоятельно. Лишила меня отцовства без моего участия! Я Антону написал в одной из социальных сетей, чтобы он не верил во все это, но сын не захотел со мной общаться», — рассказал бывший супруг.

Родословная, юность и амбиции Эммы Малининой


Сама Эмма утверждала, что у неё дворянские корни — её прабабушка по материнской линии, Евдокия, была потомственной дворянкой. Родители Эммы занимали высокие должности, а в семье с детства звучала установка: «Выходи замуж только за человека нашего круга».

Однако бывшие однокурсники и супруг рассказывают другую историю. По их словам, Эмма стеснялась своего прошлого, скрывала, что училась в Куйбышевском мединституте, и выдавала себя за выпускницу московского вуза.

«Я с Эммой Залукаевой имела сомнительное счастье учиться в Куйбышевском медицинском институте. Сама она почему-то скрывает, что училась в провинции, и говорит, что окончила московский вуз. Прошли годы, но Эмма по-прежнему остается "снежной королевой" — такой же холодной, надменной и расчетливой, какой мы все ее знали», — рассказала одногруппница.

Эмма и Александр Малинины (фото: Instagram* / doktoremmamalinina)

Жизнь с Малининым: от коммуналки до особняка


Совместная жизнь Эммы и Александра началась не с роскоши. Они жили в коммуналке, принимали у себя друзей-музыкантов. Но со временем Эмма помогла супругу сосредоточиться на сольной карьере, которая взлетела в 90-х. Его образ белого офицера стал визитной карточкой, а романсы — любимыми хитами на «Огоньках» и «Граммофонах».

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В 2000 году у пары родились близнецы — Фрол и Устинья. Имя сына выбрал Александр в честь прадеда, а дочку сначала хотели назвать Глорией, но передумали в пользу старославянского варианта.

Няня о жизни в доме Малининых: правила, требования и изоляция


Одна из бывших нянь семьи рассказала, что в доме Малининых были строгие правила. Прежде чем приступить к работе, она должна была принять душ, обработать горло перекисью, надеть халат и маску — всё ради антисептики. При этом персонал жил в подвале, тогда как детские комнаты находились на третьем этаже.

«Основным условием мамы было соблюдение няней всех правил антисептики. Прежде чем мне показали детей, пришлось сначала принять душ в специально отведенной для прислуги комнате, прополоскать горло трехпроцентным раствором перекиси водорода, надеть медицинский халат и маску. Эмма требовала, чтобы нянька с малышей глаз не спускала: ни днем, ни ночью! При этом комната персонала с туалетом и ванной для прислуги находилась в подвале, а детские — на третьем этаже», — поделилась она.

Эмма и Александр Малинины с детьми (фото: Instagram* / doktoremmamalinina)

Няня должна была справляться со спаренным кормлением, точно разводить смесь, успокаивать детей и не мешать родителям — Александр отдыхал после гастролей, а Эмма восстанавливала форму.

Образование детей и жизнь на три страны


Близнецы Малининых получили образование за рубежом. Фрол учился в художественной академии в Мюнхене, Устинья — в Лондонской королевской консерватории. Девушка также пишет стихи на английском и немецком языках.

Семья живёт на три дома: в Подмосковье (Одинцовский район), Германии и Италии.

Секрет крепкого брака: принципы Эммы Малининой


По словам Эммы Малининой, в их семье действуют жёсткие, но простые правила: уважение, поддержка и отсутствие претензий. Она подчёркивает, что любовь невозможна в атмосфере постоянного контроля и недовольства. Именно такие принципы, по её мнению, помогают сохранить чувства даже спустя десятилетия совместной жизни.

«Даже если что-то не нравится, идет не по плану, есть напряжение, всегда можно постараться обойти острые углы, не обострять. Больше говорить, шутить и проще относиться, особенно к бытовым мелочам. Не легкомысленно, а легко», — сказала Малинина.

Она добавила, что необходимо делать комплименты любимому человеку, поддерживать и уважать.

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«Неуважительны в постели»: Бритни Спирс сделала интимное признание о своих мужчинах
Бритни Спирс призналась, что мужчины неуважительно обращались с ней в постели
14 апреля 2025, 11:10

Бритни Спирс (Фото: РИА Новости/Алексей Даничев)

Бритни Спирс опубликовала видео в нижнем белье и призналась, что мужчины не радовали ее в интимной жизни.
В 2004 году вышла за муж за рэпера Кевина Федерлайна, которому родила двоих сыновей. В 2016 году певица начала встречаться с моделью и бодибилдером Сэмом Асгари. В 2022 они сыграли свадьбу, однако спустя год развелись. После этого певица закрутила роман с Полом Солисом и совсем недавно ушла от него.

43-летняя Спирс не перестаёт удивлять поклонников. Она опубликовала в сети видео, где на ней надет лишь кружевной комплект нижнего белья и сапоги.
Бритни Спирс (Фото: Instagram* @britneyspears)
Она пожаловалась, что её мужчины часто вели себя неуважительно по отношению к ней в постели.

«Я могу выглядеть очень красивой, но я никогда не раздевалась перед мужчиной до нижнего белья, чтобы по-настоящему почувствовать себя красивой и желанной. Я не вру. В моей постели происходили сумасшедшие моменты, потому что это было место для моей души, и было очень много раз, когда ко мне были невероятно неуважительны в постели. Почему, черт возьми, я должна делиться настоящим наслаждением от того чувства, которое я испытываю, когда ощущаю себя красивой», — приводит Daily Mail слова Спирс.

По признанию певицы, одна долго боялась признаться в этом. Спирс подчеркнула, что последние отношения в постели полностью уничтожили её.

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#отношения
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Филипп Киркоров выбрал имя для третьего ребёнка
14 апреля 2025, 10:56

Филипп Киркоров (фото: Telegram @official_kirkorov)

Филипп Киркоров откровенно высказался об отцовстве. Певец воспитывает 13-летнюю дочь Аллу-Викторию и 12-летнего сына Мартина, но не против стать отцом в третий раз.
Певец рассказал, что уже выбрал имя для будущего ребёнка.

«Недавно я познакомился с сыном Костюшкина, его зовут Мирон. Мне очень понравилось это имя. Я понял, что если ещё когда-нибудь у меня будет мальчишка, я обязательно назову его Мироном», – признался Киркоров во время общения со СМИ на красной дорожке шоу «Авторадио. Классика. Дуэты».
Также исполнитель добавил, что его любимым женским именем является Виктория, потому что так звали его маму.

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#семья
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Проиграла сопернице: личная жизнь и карьера Виктории Гиссен из шоу «Три аккорда»
14 апреля 2025, 10:30

Виктория (Фото: Instagram*/gissen_victoria)

Виктория известна в творческих кругах: она работает в созданном ею творческом арт-коллективе «Мейделех» и выступает сольно. В 2023 году приняла участие в музыкальном шоу «Голос». Подробнее о детстве и карьере в материале «Радио 1».

Кто такая Виктория Гиссен: биография певицы и актрисы


Виктория родилась 23 июня 1989 года в Москве. Отец заслуженный сценограф, работавший с множеством звезд. Мать работала в этой же сфере. Творческая семья подтолкнула девочку к выбору дальнейшего пути. После школы девушка выбрала факультет эстрады в РАТИ-ГИТИС, где ее наставником стал народный артист России Валерий Гаркалин.

Актерская и музыкальная карьера


Уже спустя год после вуза девушка формирует театрально-музыкальный проект «Мэйдэлэх». В составе были виртуозы, играющие на контрабасе, баяне, гитаре, кларнете и ударных, и три вокалистки. Название переводится с идиша как «Девочки». Фишкой коллектива стала театральность. Каждая песня — мини-спектакль. И звучали они на нескольких языках: иврите, армянском, идише, японском, грузинском, итальянском, финском, английском, а также на языке коми.

Гиссен выступала вместе с другими ансамблями. В 2020 году она объединились с оркестром Klezmasters, с которым исполняла трогательные и хулиганские песни о любви. Весной 2022-го года певица гастролировала с итальянской программой, музыка была в исполнении коллектива Shalom Brother's Band.

Певица, помимо собственных проектов, выступала в Театре наций, где режиссер Никита Гриншпун утвердил ее участие в спектакле «Женихи», выступала на сцене театра «Русская песня» в мюзикле «Однажды в Одессе». В ноябре 2024-го артистка впервые дала сольный концерт в бардовском клубе «Гнездо глухаря».

«Бегала с температурой и большой слабостью»: Натан поддержал Ирину Дубцову на новом шоу
«Бегала с температурой и большой слабостью»: Натан поддержал Ирину Дубцову на новом шоу

Участие в шоу «Голос»


В 2023 девушка приняла участие в вокально-музыкальном проекте «Голос» на Первом канале. Так она хотела заявить о себе, показать более широкой аудитории. 11-й сезон вышел в эфир 3 марта. Судьями выступали: фронтмен коллектива Therr Maitz Антон Беляев, Полина Гагарина, музыкант и композитор Владимир Пресняков и рэпер Василий Вакуленко, известный под псевдонимом Баста.

На первых прослушиваниях Виктория выступила с песней Аиды Ведищевой «Все равно ты будешь мой», исполнив ее с группой «Шалман-бэнд». Пройдя это испытание, певица выбрала команду Басты. На этапе дуэлей Гиссен проиграла сопернице.

Виктория Гиссен в «Трех аккордах»


В январе 2025-го года в эфир вышел 9 сезон музыкального шоу «Три аккорда». Звезды исполняют песни городской романтики и из блатного репертуара. Жюри остается неизменным: Сергей Трофимов, Любовь Успенская, Михаил Шуфутинский.

Кадр из шоу «Три аккорда»

В первом выступлении Виктория исполнила песню «Что мы наделали» Елены Ваенги, забрала высшую оценку. В специальной новогодней праздничной программе «Три аккорда» исполнительнице выпала честь исполнить вместе с Александром Розенбаумом его знаменитую хулиганскую композицию «Фраер».

Личная жизнь Виктории Гиссен


Виктория (Фото: Instagram*/gissen_victoria)

Виктория состоит в отношениях с архитектором Дмитрием Барьюдиным, воспитывает дочек: старшая родилась в 2011-м году, а младшая еще через два года. Виктория активно пользуется социальными сетями, рассказывая подписчикам о своей жизни.

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