Бывшая девушка Макана призналась, что на момент отношений с ним ждала ребёнка

Макан (фото: Инстаграм* @1macan)
Бывшая возлюбленная рэпера Макана призналась, что была беременная в начале 2024 года. Однако на фоне стресса, связанного с проблемами в личной жизни, у неё произошёл выкидыш.
«Для меня это была очень сильная радость, и в моменте произошла боль. К сожалению, мой молодой человек не поддержал меня в силу неопытности или ещё чего-то, я не знаю», – откровенно поделилась Николь Сахтариди в подкасте «Амина Centr».Девушка не назвала имя человека, от которого могла родить ребёнка. Однако пользователи в соцсетях предположили, что речь идёт именно о Макане, поскольку с ним у неё и были последние отношения. Поклонники призвали Николь не отчаиваться и продолжать двигаться вперёд.
Николь Сахтариди (фото: Инстаграм* @monnolitt)
Напомним, что в феврале прошлого года широкая публика узнала о романе Макана и Николь. Рэпер в своих соцсетях опубликовал фотографию с возлюбленной, правда закрыл её лицо смайликом. Но это не помешало внимательным подписчикам быстро определить личность девушки.
Сейчас же Макан состоит в отношениях с моделью и бывшей участницей шоу «Невеста. Экстра любовь» Марией Мотиной. В августе прошлого года она опубликовала фотографию с рэпером, что спровоцировало слухи об их романе. Позднее пара раскрылась и представила совместные фотографии из отпуска на Мальдивах.
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*запрещён в РФ
Анастасия Чинкова