В Москве спасли замурованную в стене жилого дома кошку
На севере Москвы спасатели вытащили кошку, которая провела четыре дня замурованной в вентиляционной шахте жилого дома. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Операция по спасению животного началась ещё в понедельник, когда жильцы услышали громкое мяуканье, доносившееся из стен. На место прибыли сотрудники «Спасрезерва», однако в первый день точное местоположение кошки установить не удалось.
Позже, при помощи специалистов «Жилищника», животное обнаружили в вентиляционной шахте на глубине 36 метров. Однако достать его оттуда оказалось крайне сложно. Только на четвёртый день жильцы одной из квартир на первом этаже согласились разрешить спасателям пробить отверстия в стене, чтобы добраться до животного.
Операция завершилась глубокой ночью. Кошку, извлечённую из стены, сразу накормили, напоили и показали ветеринарам. Сейчас с ней всё в порядке, и ей уже подыскивают новых хозяев.
