В Уфе приставы очищают квартиру женщины, которая не смогла выйти из-за гор мусора
В Уфе судебные приставы приступили к принудительной уборке квартиры женщины, которая не могла выбраться из жилища из-за гор мусора. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе Федеральной службы судебных приставов по Башкирии.
По информации ведомства, женщина ранее уже привлекалась к административной ответственности за аналогичное нарушение закона.
Соседи рассказали, что из-за антисанитарных условий в квартире распространяются тараканы и клопы, а проживание рядом с ней стало невыносимым.
Жильцы отмечают, что у неё двухкомнатная квартира, полностью заваленная ветхой одеждой, пустыми тарами и другими ненужными вещами. Из её жилья исходит «тошнотворный запах».
Женщине диагностировали синдром Плюшкина – расстройство, при котором человек испытывает непреодолимую тягу к накоплению предметов.
Читайте также: