В Уфе приставы очищают квартиру женщины, которая не смогла выйти из-за гор мусора

03 октября 2025, 20:59

Фото: iStock/Anastasiia Babakova

В Уфе судебные приставы приступили к принудительной уборке квартиры женщины, которая не могла выбраться из жилища из-за гор мусора. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе Федеральной службы судебных приставов по Башкирии.