В Москве спорткар ​столкнулся с Renault рядом с местом ДТП Ефремова

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На Садовом кольце в Москве произошло жёсткое ДТП с участием белоснежного Porsche и Renault.
По информации SHOT, авария случилась на Смоленской площади, всего в 15 метрах от места смертельной аварии, которую устроил актёр Михаил Ефремов в 2020 году. Тогда его Jeep Grand Cherokee врезался в автомобиль «ВАЗ», что привело к трагическим последствиям.
В ДТП белый Porsche получил серьёзные повреждения: левая сторона машины сильно помята. Удар был достаточно сильным, но, по предварительным данным, пострадавших нет. Водитель и пассажир спортивного автомобиля оставались на месте аварии в ожидании эвакуатора.
Обстоятельства происшествия выясняются. Инцидент вновь привлёк внимание к опасной обстановке на дорогах столицы.
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В ДТП белый Porsche получил серьёзные повреждения: левая сторона машины сильно помята. Удар был достаточно сильным, но, по предварительным данным, пострадавших нет. Водитель и пассажир спортивного автомобиля оставались на месте аварии в ожидании эвакуатора.
Обстоятельства происшествия выясняются. Инцидент вновь привлёк внимание к опасной обстановке на дорогах столицы.
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Мария Моисеева