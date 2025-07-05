Жители ЖК в Новой Москве открыли стрельбу по детям из пневматического пистолета

05 июля 2025, 20:50

В Новой Москве неизвестные устроили стрельбу из пневматического пистолета по детям

Фото: Istock/asadykov

Инцидент произошёл 5 июля в ЖК «Татьянин Парк». По словам очевидцев, пара, находившаяся на балконе жилого дома, внезапно открыла стрельбу по детской площадке. Подробности сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».





По предоставленным данным, мужчина и женщина, стоящие на балконе одиннадцатого этажа, начали стрелять из пневматического пистолета в сторону специально оборудованного пространства для детей. В момент выстрелов на игровой площадке находилась детвора.

«Они стреляли по детям металлическими пульками. Эти люди, кажется, находились в нетрезвом состоянии. Они попали по коляске, где спал маленький ребёнок. А детей с площадки быстро эвакуировали. Никто из них, вроде, не пострадал», — рассказала жительница жилого комплекса.