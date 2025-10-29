В Подмосковье крупное ДТП парализовало движение на Носовихинском шоссе
В подмосковной Балашихе на 18-м километре Носовихинского шоссе произошла авария с участием трёх автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.
В столкновении участвовали грузовой Mercedes и две легковые машины — Lada и Chevrolet.
«По предварительной информации, водитель 1963 года рождения, управляя грузовым автомобилем марки «Мерседес», совершил попутное столкновение с остановившейся для поворота налево автомашиной «Лада», которая от удара выехала на полосу встречного движения и столкнулась с «Шевроле», — сообщили в ведомстве.В результате аварии травмы получили пять человек: двое водителей и трое пассажиров легковых автомобилей. Медики доставили всех пострадавших в больницу. Сотрудники дорожно-патрульной службы сейчас выясняют все детали и причины произошедшего.
