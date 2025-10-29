В Подмосковье крупное ДТП парализовало движение на Носовихинском шоссе

29 октября 2025, 16:13

В ДТП с грузовиком на Носовихинском шоссе пострадали пять человек

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Московской области

В подмосковной Балашихе на 18-м километре Носовихинского шоссе произошла авария с участием трёх автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.





В столкновении участвовали грузовой Mercedes и две легковые машины — Lada и Chevrolet.

«По предварительной информации, водитель 1963 года рождения, управляя грузовым автомобилем марки «Мерседес», совершил попутное столкновение с остановившейся для поворота налево автомашиной «Лада», которая от удара выехала на полосу встречного движения и столкнулась с «Шевроле», — сообщили в ведомстве.