В Москве суд приговорил мужчину к 17 годам колонии за убийство двухлетнего внука
В Москве суд приговорил 51-летнего мужчину к 17 годам колонии строгого режима за убийство двухлетнего внука. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.
Трагедия произошла в апреле 2025 года. По версии следствия, мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, схватил ребёнка за ногу и дважды ударил его о стену. От полученных травм малыш скончался на месте.
Суд признал москвича виновным по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего) и назначил наказание в виде 17 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.
Читайте также: