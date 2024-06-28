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Подросток проломил череп самокатом маленькой девочке в Москве

28 июня 2024, 14:42
Фото: Istockphoto /Edgar

Фото: Istockphoto /Edgar

Во дворе многоэтажки на Дмитровском шоссе в Северном районе Москвы школьник проломил череп самокатом маленькой девочке. Об этом пишет Telegram-канал Shot.
Подросток, выполняя трюки на рампе, сильно травмировал проезжавшего мимо ребёнка. Парень, съехал с трамплина и отпустил самокат. Тот улетел в голову пятилетней девочке. По словам матери, у ребенка перелом черепа, ушиб и отек головного мозга. Она находится в реанимации. Женщина отметила, что обломок кости черепа упирается ребенку в ту часть мозга, которая отвечает за опорно-двигательные функции.

По словам местных жителей, они давно были против скейтерской рампы на детской площадке. Они рассказали, что подростки часто делают опасные трюки, а этот парень периодически отправлял свой самокат в свободный полёт. Сообщается, что виновному около 14 лет. Мама девочки пытается найти его семью. В ближайшее время она собирается обратиться в правоохранительные органы.



Ранее сообщалось, что мошенник из Краснодарского края обманом убедил женщину из Наро-Фоминска перевести ему 3,8 млн рублей за снятие «порчи», которую он сам же и «организовал». Чтобы убедить жертву в своих экстрасенсорных способностях, он через сообщников подбрасывал на участок женщины обезглавленных птиц и различные куклы. Испугавшись за свою жизнь, подмосковная жительница согласились на все условия и перевела деньги.

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Школьник умер на праздновании выпускного в Брянской области
Mash: на праздновании выпускного в Брянске скончался школьник
28 июня 2024, 14:45

Фото: IStock/Nastco

17 летний школьник Матвей умер после выпускного в Брянской области, он отмечал праздник с одноклассниками. Об этом сообщил в своем Телеграм-канале Mash.
Согласно полученной информации, компания встретила рассвет на следующий день после выпускного и решила искупаться в реке Беседь в Красной Горе Брянской области. Матвей плавать не умел, хотел только намочить ноги, но его затянуло на глубину около четырех метров. Друзья не смогли его спасти. Позже тело погибшего обнаружили водолазы.

Сообщается, что у мальчика были большие планы на будущую жизнь. Он прошел курсы волонтеров и вскоре собирался поступать в один из московских университетов.

Одноклассники и работники школы выразили соболезнования родным и близким Матвея.

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На инспектора ГАИ рухнуло служебное авто во время учений
Mash: инспектор ГАИ госпитализирован после происшествия на учениях
28 июня 2024, 14:25

Фото: IStock/Maksim Mikhailov

В подмосковной Ивантеевке инспектор ГАИ попал в больницу после происшествия на показательном выступлении. Об этом сообщает Телеграм-канал Mash.
На видео, опубликованным Mash, сотрудник принимает участие в показательном выступлении пилотажной группы «Каскад». Инспектор ложится на асфальт, когда над ним на двух колесах проезжают автомобили ГИБДД, демонстрируя акробатику. Одна из машин не справилась с управлением, потеряла баланс и рухнула на пострадавшего, протащив его несколько метров.

По последним данным, надетая экипировка спасла жизнь сотруднику. Сейчас он находится под наблюдением врачей.


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#асфальт
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В Подмосковье задержали женщину, находящуюся в федеральном розыске
28 июня 2024, 13:40

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО

Женщину, которая нарушала общественный порядок на улице в подмосковном Воскресенске, задержали росгвардейцы, оказалось, что она разыскивается за более серьёзное преступление, сообщает пресс-служба областного главка Росгвардии.
«Сотрудники вневедомственной охраны в ходе патрулирования улиц обратили внимание на женщину, которая пила алкоголь и нецензурно выражалась в общественном месте. Нарушительницу порядка задержали и доставили в отделение полиции для дальнейшего разбирательства», — говорится в сообщении.
В полиции выяснилось, что 42-летняя задержанная находится в федеральном розыске за кражу, ранее совершённую на территории Московской области.

Ранее сообщалось, что мошенник из Краснодарского края обманом убедил женщину из Наро-Фоминска перевести ему 3,8 млн рублей за снятие «порчи», которую он сам же и «организовал».

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#воскресенск
#росгвардия
#задержание
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«Сниму порчу»: Фальшивый экстрасенс выманил у женщины 4 млн рублей
СК РФ: маг подбрасывал на участок мертвых птиц, вымогая деньги
28 июня 2024, 13:04

Фото: IStock/LesDaMore

Мошенник из Краснодарского края обманом убедил женщину из Наро-Фоминска перевести ему 3,8 млн рублей за снятие «порчи», которую он сам же и «организовал». Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета по Московской области.
Чтобы убедить жертву в своих экстрасенсорных способностях, мошенник через сообщников подбрасывал на участок женщины обезглавленных птиц и различные куклы.

Испугавшись за свою жизнь, подмосковная жительница согласились на все условия и перевела деньги. Вскоре «магом» заинтересовались прокуроры региона и вынесли ему обвинение в мошенничестве.

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Участник СВО сжег письмо к мэру российского города и обвинил его в отказе в помощи фронту
28 июня 2024, 12:55

Фото: iStock/zim286

Участник специальной военной операции на Украине (СВО) сжег письмо с просьбой о помощи мэру Урая в ХМАО Тимуру Закирзянову, обвинив его в игнорировании запросов о помощи. Об этом пишет издание Ura.ru.
Военнослужащие просили мэра помочь с покупкой бензопилы, катушки с кабелем и других нужных вещей, но в итоге все пришлось купить за свой счет. По словам участника СВО, в день передачи помощи запрос был проигнорирован.

«Мы продолжим защищать наш народ, несмотря на отсутствие помощи от некоторых лиц», — заявил военнослужащий и сжег рапорт с просьбой о помощи фронту, добавив, что ни он, ни его взвод больше не нуждаются в помощи Закирзянова.
Мэрия Урая прокомментировала, что готовы оказывать помощь и уже подготовили маскировочные сети по его запросу. Однако некоторые дорогостоящие позиции не удалось закупить сразу.

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#помощь
#счёт
#сво
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Гендиректора ЧЭМК Ходорковского оставили в СИЗО по делу об интиме со школьницами
28 июня 2024, 12:33

Фото: пресс-служба правительства Челябинской области

Челябинский областной суд в пятницу продлил срок содержания под стражей Павла Ходоровского, генерального директора Челябинского электрометаллургического комбината, до 10 августа.
Его обвиняют в преступлениях сексуального характера против несовершеннолетних, сообщили в пресс-службе областного суда.

Ходоровский возглавлял предприятие с 2001 года и был задержан 11 июня. В отношении него возбуждены уголовные дела по факту совершения преступлений против несовершеннолетних и общественной морали.

Суд также ранее решил продлить срок содержания под стражей Дарью Филичкину, одну из фигурантов дела по гендиректору, до 10 августа.

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#суд
#предприятие
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Мужа Блиновской объявили в розыск
28 июня 2024, 11:42

Фото: iStock/???? ??????

Муж основателя проекта «Марафон желаний» блогера Елены Блиновской Алексей Блиновский объявлен в розыск по уголовной статье. Информация следует из базы розыска МВД России.
При этом не уточняется, по какой именно статье разыскивается Блиновский. На данный момент мужчина находится под следствием по делу о неуплате налогов.

В последнее время он находился в зоне специальной военной операции, однако позже мужчина покинул фронт. Его местонахождение остается неизвестным.

Напомним, Алексей Блиновский подписал контракт с Минобороны РФ в марте этого года. Предполагалось, что данный факт будет использован в суде для изменения меры пресечения Елене Блиновской, которая отбывает заключение в СИЗО.

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В Подмосковье задержали собственницу сгоревшего здания во Фрязине
28 июня 2024, 11:30

Фото: iStock/Yingko

Собственница здания во Фрязине, где произошел пожар, задержана. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Московской области.
Примечательно, что женщина получила здание в собственность при вступлении в наследство после смерти мужа. Однако в 2019 году умерший был признан судом банкротом, с 2021 года здание находилось в ведении ООО «Исприн».

Собственница здания, её представитель и замгендиректора ООО «Исприн» получали прибыль от аренды, не обеспечив при этом пожарную безопасность и иные нормы. В настоящее время проводится допрос.

Ранее сообщалось о задержании подозреваемых в оказании небезопасных услуг, повлекших гибель людей в результате пожара в подмосковном Фрязино.

Напомним, 24 июня произошел пожар в административном здании на территории промзоны во Фрязине. Площадь возгорания достигла 5 тысяч квадратных метров. Пламя охватило этажи с пятого по восьмой. Официально известно о шестерых погибших.

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В московском аэропорту задержали бывшую преподавательницу университета за взятку
Shot: в Москве задержана экс-педагог МГЮА за взятку
28 июня 2024, 10:38

Фото: iStock/megaflopp

В Москве задержали 43-летнюю бывшую преподавательницу Московского государственого юридического университета имени О.Е Кутафина (МГЮА) за взятку. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Уточняется, что 43-летнюю женщину задержали в аэропорту Домодедово. Ее подозревают в передаче взятки в особо крупном размере.

Примечательно, что уже некоторое время бывшая сотрудница учебного заведения находилась в федеральном розыске. Согласно информации источника, в отношении женщины возбуждены два уголовных дела, в рамках первого она заочно арестована.

Отмечается, что злоумышленница может получить до пятнадцати лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Красноярске бывшего преподавателя Сибирского госуниверситета науки и технологий имени М. Ф. Решетнева приговорили к десяти годам колонии общего режима за взятки.

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