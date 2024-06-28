Подросток проломил череп самокатом маленькой девочке в Москве

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Во дворе многоэтажки на Дмитровском шоссе в Северном районе Москвы школьник проломил череп самокатом маленькой девочке. Об этом пишет Telegram-канал Shot.
Подросток, выполняя трюки на рампе, сильно травмировал проезжавшего мимо ребёнка. Парень, съехал с трамплина и отпустил самокат. Тот улетел в голову пятилетней девочке. По словам матери, у ребенка перелом черепа, ушиб и отек головного мозга. Она находится в реанимации. Женщина отметила, что обломок кости черепа упирается ребенку в ту часть мозга, которая отвечает за опорно-двигательные функции.
По словам местных жителей, они давно были против скейтерской рампы на детской площадке. Они рассказали, что подростки часто делают опасные трюки, а этот парень периодически отправлял свой самокат в свободный полёт. Сообщается, что виновному около 14 лет. Мама девочки пытается найти его семью. В ближайшее время она собирается обратиться в правоохранительные органы.
Ранее сообщалось, что мошенник из Краснодарского края обманом убедил женщину из Наро-Фоминска перевести ему 3,8 млн рублей за снятие «порчи», которую он сам же и «организовал». Чтобы убедить жертву в своих экстрасенсорных способностях, он через сообщников подбрасывал на участок женщины обезглавленных птиц и различные куклы. Испугавшись за свою жизнь, подмосковная жительница согласились на все условия и перевела деньги.
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По словам местных жителей, они давно были против скейтерской рампы на детской площадке. Они рассказали, что подростки часто делают опасные трюки, а этот парень периодически отправлял свой самокат в свободный полёт. Сообщается, что виновному около 14 лет. Мама девочки пытается найти его семью. В ближайшее время она собирается обратиться в правоохранительные органы.
Ранее сообщалось, что мошенник из Краснодарского края обманом убедил женщину из Наро-Фоминска перевести ему 3,8 млн рублей за снятие «порчи», которую он сам же и «организовал». Чтобы убедить жертву в своих экстрасенсорных способностях, он через сообщников подбрасывал на участок женщины обезглавленных птиц и различные куклы. Испугавшись за свою жизнь, подмосковная жительница согласились на все условия и перевела деньги.
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Дарья Осипова