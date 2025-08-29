Медведь напал на женщину во время утренней пробежки и протащил сто метров
На Аляске бурый медведь напал на 36-летнюю женщину во время утренней пробежки вдоль реки. Об этом сообщает Alaska News Source.
Зверь выбежал из зарослей и атаковал бегунью всего в пятидесяти метрах от ее дома. Хищник вцепился в жертву и протащил почти сто метров по земле до соседнего участка, где их заметил местный житель. При этом пострадавшая с серьезными травмами лица и головы оставалась в сознании. Ее экстренно доставили вертолетом в медучреждение Анкориджа.
Поисками животного занимались инспекторы дикой природы, департамента рыболовства и даже полиции, но найти его так и не смогли.
Стоит отметить, что это пятое нападение медведя на полуострове Кенай в этом году. Жителей призвали сохранять бдительность, не доставать наушники во время прогулок и брать с собой медвежий спрей.
