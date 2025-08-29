Медведь напал на женщину во время утренней пробежки и протащил сто метров

29 августа 2025, 08:22

На Аляске медведь напал на бегунью в 50 метрах от ее дома

Фото: iStock/JNevitt

На Аляске бурый медведь напал на 36-летнюю женщину во время утренней пробежки вдоль реки. Об этом сообщает Alaska News Source.