В Москве таксист бросил раненую пассажирку после аварии, испугавшись за права
Таксист в Москве утром 31 января высадил пассажирку на шоссе после аварии. Он запретил ей вызывать скорую, опасаясь за свои права. Об этом сообщает издание «МК».
Пассажирка Кристина получила серьёзные травмы, в то время как водитель не пострадал. Она рассказала, что он стал выгонять её из машины, утверждая, что всё в порядке, и настаивал не звонить врачам.
Затем таксист завершил поездку в приложении, отдал девушке тысячу рублей и попросил другого шофёра отвезти её до остановки. Прибывший водитель сразу понял, что состояние пассажирки тяжёлое, и доставил Кристину в больницу.
Врачи диагностировали у потерпевшей перелом позвоночника и множественные ушибы. Её восстановление займёт не менее трёх месяцев. ГИБДД установила личность таксиста и проводит проверку. Представители сервиса такси связались с пострадавшей, пообещали принять меры и выплатить компенсацию.
