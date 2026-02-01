В Москве таксист бросил раненую пассажирку после аварии, испугавшись за права

01 февраля 2026, 17:43

Таксист в Москве высадил пострадавшую в ДТП пассажирку, запретив вызывать скорую

Фото: Istock/Yury Karamanenko

Таксист в Москве утром 31 января высадил пассажирку на шоссе после аварии. Он запретил ей вызывать скорую, опасаясь за свои права. Об этом сообщает издание «МК».