Массовое ДТП в Курском районе Курской области унесло жизни четырех человек

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Жизни четырех человек унесло массовое ДТП с участием 12 машин в Курском районе Курской области. Как уточнили в пресс-службе управления ГАИ регионального УМВД России, есть пятеро пострадавших.
«В результате ДТП четыре человека погибли, пять пострадали и были госпитализированы. Устанавливаются личности погибших и пострадавших участников дорожного движения», — сказано в сообщении.Сейчас на месте аварии работают полицейские и сотрудники других оперативных служб. Обстоятельства случившегося выясняются. Разбирательство контролирует начальник регионального УМВД России Виктор Косарев.
Кроме того, дело на контроле региональной прокуратуры.
Ранее сообщалось, кого задержали столичные росгвардейцы.
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Никита Кротов