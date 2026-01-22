В Москве таксист высадил женщину в мороз из-за мата в голосовом сообщении

22 января 2026, 18:34

Фото: iStock/Yury Karamanenko

В Москве таксист высадил женщину из автомобиля в мороз прямо во время поездки из-за мата, который прозвучал из её телефона при прослушивании голосового сообщения. Об этом 31-летняя жительница рассказала Telegram-каналу «Осторожно, Москва»