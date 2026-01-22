В Москве таксист высадил женщину в мороз из-за мата в голосовом сообщении
В Москве таксист высадил женщину из автомобиля в мороз прямо во время поездки из-за мата, который прозвучал из её телефона при прослушивании голосового сообщения. Об этом 31-летняя жительница рассказала Telegram-каналу «Осторожно, Москва»
Как оказалось, водитель потребовал прекратить поездку после того, как услышал мат. Таксист начал оскорблять пассажирку и отказывался везти её дальше. В итоге девушку высадили посреди дороги.
По словам пассажирки, ситуация стала для неё сильным стрессом, тем более что она страдает хроническим заболеванием — кардионеврозом, при котором стресс может спровоцировать приступ. Она также отметила, что оказалась на холоде с почти разряженным телефоном и опасалась последствий для здоровья.
После инцидента девушка обратилась в службу поддержки сервиса такси. Там извинились, вернули деньги за поездку и сообщили, что к водителю будут применены меры в соответствии с правилами платформы. Пассажирка заявила, что намерена написать заявление на таксиста и обратиться в суд с требованием компенсации морального вреда.
