В Москве тренер замучил 10-летнего мальчика до разрыва кровеносных сосудов

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Московский школьник попал в больницу из-за тренировки в батутно-акробатическом центре, пишет Baza.
По данным Telegram-канала, мальчик оказался на больничной койке из-за наказания, которое ему назначил тренер. Из-за шалости он заставил школьника выполнять бесконечные отжимания.
В течение часа ребёнок просил тренера отменить наказание из-за плохого самочувствия, но педагог проигнорировал его.
На следующий день школьнику стало плохо. Его доставили в травмпункт. Врачи выявили разрыв мелких кровеносных сосудов из-за перенапряжения. Мать мальчика написала заявление в полицию.
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В течение часа ребёнок просил тренера отменить наказание из-за плохого самочувствия, но педагог проигнорировал его.
На следующий день школьнику стало плохо. Его доставили в травмпункт. Врачи выявили разрыв мелких кровеносных сосудов из-за перенапряжения. Мать мальчика написала заявление в полицию.
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Алёна Самарева