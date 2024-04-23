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Застрявший в заднем проходе телефон с трудом вытащили у заключенного в колонии Петербурга

Baza: телефон застрял в заднем проходе заключённого в колонии в Петербурге
23 апреля 2024, 19:31
Фото: iStock/Thomasaf

Фото: iStock/Thomasaf

В Санкт-Петербурге у одного из заключённых после свидания с девушкой в заднем проходе нашли телефон, пишет Baza.
По данным Telegram-канала, технику помог выявить металлодетектор, который установлен при входе в колонию. После проверки карманов и рук заключённого сотрудники заподозрили неладное.

Оказалось, что металлодетектор сработал на телефон в чехле, который находился у мужчины в заднем проходе. После долгих попыток вытащить технику самостоятельно, он обратился к медикам.



Ряд манипуляций помог извлечь технику. Из заднего прохода заключённого извлекли телефон размером пять на девять сантиметров.

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#санкт-петербург
#колония
#телефон
Мать погибшего в «Крокусе» инвалида-колясочника пытается доказать его смерть
23 апреля 2024, 20:05

Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков

Мать Максима Вербенина, погибшего при теракте в «Крокус Сити Холле» инвалида-колясочника, столкнулась с трудностями при доказательстве смерти сына, пишет RT.
По ее словам пожар уничтожил все следы его ДНК, из-за чего ей до сих пор официально не удалось признать Максима погибшим.

«У нас есть видеозапись, на которой зафиксирован момент расстрела сына. Однако я не могу найти в себе сил, чтобы открыть и просмотреть этот файл: это было бы невыносимо», — отметила она.
Женщина признала, что, вероятно, ей придется подтверждать смерть сына через суд. Она рассказала, что ей постановление, в котором ее указали как потерпевшую, поскольку сын погиб. Однако позже перед его статус исправили на пропавшего без вести.

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#суд
#смерть
#пожар
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#женщина
#сын
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В Москве тренер замучил 10-летнего мальчика до разрыва кровеносных сосудов
23 апреля 2024, 19:45

Фото: iStock/sudok1

Московский школьник попал в больницу из-за тренировки в батутно-акробатическом центре, пишет Baza.
По данным Telegram-канала, мальчик оказался на больничной койке из-за наказания, которое ему назначил тренер. Из-за шалости он заставил школьника выполнять бесконечные отжимания.

В течение часа ребёнок просил тренера отменить наказание из-за плохого самочувствия, но педагог проигнорировал его.

На следующий день школьнику стало плохо. Его доставили в травмпункт. Врачи выявили разрыв мелких кровеносных сосудов из-за перенапряжения. Мать мальчика написала заявление в полицию.

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#москва
#тренер
#мальчик
#больница
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В Германии девочки-украинки подвергали свою сверстницу пыткам
В Германии девочки-украинки несколько часов пытали свою ровесницу
23 апреля 2024, 18:35

Фото: istockphoto/Rafa Jodar

В Германии четыре девочки-подростка, возрастом от 12 до 17 лет, подвергали свою сверстницу пыткам в течение нескольких часов. Об этом сообщает издании Bild.
Отмечается, что они записывали эти жестокие действия на видео. После нескольких часов мучений они отпустили девочку. Покалеченная школьница смогла выбраться из здания и обратилась за помощью к взрослым.

Сотрудники полиции прибыли на место и выяснили, что подозреваемые в преступлении являются украинскими подростками. Возбуждено уголовное дело. Мотивы девочек пока остаются неизвестными.

Ранее в Федеральном управлении уголовной полиции ФРГ заявили, что большая часть разыскиваемых Украиной детей, оставшихся на территории государства после начала российско-украинского конфликта, въехали в Германию по своему желанию. Как утверждает глава Национальной полиции Украины Иван Выговский, благодаря сотрудничеству с германскими коллегами удалось установить местонахождение в Германии 161 украинского ребенка, которые разыскивались как принудительно перемещенные.

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#полицейские
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#избиение
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В Пушкинском городском округе потушили горевшую траву
23 апреля 2024, 18:32

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Работники пожарно-спасательной части Мособлпожспаса ликвидировали возгорания сухой травы в Пушкинском городском округе. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.
«Работники подразделения оперативно потушили очаг возгорания на площади 80 кв. м., что позволило избежать страшных последствий. После ликвидации пала сухой травы специалисты провели профилактические беседы с жителями близлежащей деревни. Им напомнили правила пожарной безопасности, которые помогут оградить себя и своё жилье от огня. Населению объяснили, что из-за пала травы страдают растения, погибают насекомые, птицы и звери, а иногда и люди», – рассказал начальник ПСЧ-328 Евгений Брынцев.
Не все жители региона понимают, что поджигать растительность нельзя, добавил пожарный. Наводя порядок на своих участках, они часто жгут сухостой, ветки и листву. Однако маленькие поджоги быстро превращаются в серьёзные пожары. Поэтому необходимо соблюдать бдительность, чтобы пламя никому не навредило, заключил Брынцев.

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В Свердловской области бетонная стена расплющила машину
В Свердловской области бетонная стена упала на припаркованную машину
23 апреля 2024, 17:41

Фото: Telegram-канал Евгения Писцова

Бетонная стена упала на припаркованную машину в городе Берёзовский Свердловской области. Об этом 23 апреля сообщил глава муниципалитета Евгений Писцов в Telegram-канале.
Предварительно отмечалось, что местные жители неоднократно обращались в управляющую компанию с проблемой состояния подпорной конструкции.

Писцов отметил, что ситуация с рухнувшей опорной стенкой на Птичьей горке была известна жителям, которые неоднократно информировали об этом управляющую компанию еще с 2017 года. По его словам, управляющая компания пыталась привлечь застройщика к решению проблемы, но по прошествии гарантийных сроков ответственность за конструкцию перешла к управляющей компании, как к общедомовой собственности.

В 2021 году государственная жилищная инспекция выдала предписание коммунальным службам, чтобы они приняли меры по исправлению ситуации с подпорной стенкой. Однако, из-за их бездействия инспекция обратилась в суд, который должен был рассмотреть дело 25 апреля.

Писцов также отметил, что несмотря на предупреждения, поврежденный автомобиль продолжал находиться в опасной зоне в течение нескольких месяцев. Место происшествия будет ограждено, а завал постепенно будет разбирается. Компетентные органы уже начали проверочные мероприятия.

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#школьница
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Россиянин перелез через балкон на 11-этаже для спасения пенсионерки — видео
Е1.ru: Житель Екатеринбурга перелез через балкон на 11-м этаже, чтобы спасти пенсионерку
23 апреля 2024, 17:23

Фото: iStock/Elena Pantiukhina

Работающий инженером екатеринбуржец перелез через балкон на 11-м этаже, чтобы спасти пенсионерку, пишет портал Е1.ru.
Оказалось, что бабушку там случайно запер внук. Героизм жителям Екатеринбурга попал на видео.

На кадрах видно, как россиянин перебирается без страховки, отверткой вскрывает балконную дверь и освобождает пенсионерку.
Как отмечает издание, родственники бабушки не брали трубку, на место вызвали спасателей. Однако чтобы не терять ни минуты инженер сам вызволил пожилую женщину.

Руководитель местной обслуживающей управляющей компании заявил, что инженера наградят.

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Актёр и модель Агафонов задержан в подмосковных Люберцах с килограммом кокаина

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#екатеринбург
#пенсионерка
#спасение
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Актёр и модель Агафонов задержан в подмосковных Люберцах с килограммом кокаина
23 апреля 2024, 16:45

Фото: istockphoto/CreativaImages

В Московской области правоохранители задержали актёра и модель Евгения Агафонова. При себе у него нашли более килограмма кокаина.
Актёр был рекламным лицом многих известных российских и зарубежных брендов, передаёт ИА Регнум. Телезрителям он известен по съёмкам в рекламных роликах Pepsi и торговой марки одежды «Снежная королева». Теперь мужчине может грозить до 20 лет тюремного заключения.

Полицейские остановили машину Haval F7X, которой управлял Агафонов, для досмотра. В багажнике был обнаружен полиэтиленовый пакет с порошкообразным наркотическим веществом. Эксперты установили, что это кокаин. Сообщается, что перед задержанием сотрудники отдела по борьбе с наркотиками некоторое время следили за манекенщиком.

В отношении актёра возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 228.1 УК РФ (оборот наркотиков в особо крупном размере). Максимальная санкция, предусмотренная этой статьёй, — до 20 лет лишения свободы.

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#ук
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#рф
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В Поволжье воспитательница детского сада повесила девочку на заборе
23 апреля 2024, 16:31

Фото: iStock/SB Arts Media

В Поволжье сняли на видео повешенную на заборе воспитанницу детского сада. Ролик опубликовало издание «NewsNN | Нижний Новгород» в своем Telegram-канал.
На кадрах видно, что девочка не может отойти от забора, поскольку ее за одежду подвесили на одну из его досок. Рядом с ней стоит воспитательница. Через некоторое время она подходит к забору, жестом делает внушение ребенку и снимает с него.

Родители девочки обратились к заведующей детского сада. Та заявила, что ролик начинается не с начала «и еще надо доказать, что это она». Сообщается, что воспитательницу отстранили от работы. Проводится служебное расследование.

Ранее в Москве няню из коррекционного детского сада обвинили в избиении шестилетнего мальчика. Мать пришла забирать ребенка из сада и увидела у него кровоподтек под глазом. Работники образовательного учреждения сказали, что гематома у ребенка появилась после удара о стул. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#работники
#расследование
#девочка
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Школьник назвал себя Гитлером и заставил детей выкрикивать нацистские лозунги
В Нижегородской области полиция задержала школьника, назвавшегося Гитлером
23 апреля 2024, 16:09

Фото: iStock/tiero

Сотрудники правоохранительных органов Нижегородской области привлекли к ответственности десятиклассника, который представился Гитлером и заставил учащихся выкрикивать нацистские лозунги.
Об этом сообщило региональное управление МВД.

Ранее Telegram-канал NewsNN опубликовал информацию, что в одной из школ Кстово учащийся представился Гитлером и заставлял детей приветствовать его поднятием руки.

По данным пресс-службы УМВД, произошедшее увидела учительница, которая вошла в класс. Она сообщила о случившемся директору, а тот – в полицию.

Как заявил сам десятиклассник, дети из пятого класса не давали ему делать домашнее задание на перемене. Тогда он решило испугать их, представившись Гитлером.

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#россия
#инцидент
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