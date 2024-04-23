Застрявший в заднем проходе телефон с трудом вытащили у заключенного в колонии Петербурга

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В Санкт-Петербурге у одного из заключённых после свидания с девушкой в заднем проходе нашли телефон, пишет Baza.
По данным Telegram-канала, технику помог выявить металлодетектор, который установлен при входе в колонию. После проверки карманов и рук заключённого сотрудники заподозрили неладное.
Оказалось, что металлодетектор сработал на телефон в чехле, который находился у мужчины в заднем проходе. После долгих попыток вытащить технику самостоятельно, он обратился к медикам.
Ряд манипуляций помог извлечь технику. Из заднего прохода заключённого извлекли телефон размером пять на девять сантиметров.
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Оказалось, что металлодетектор сработал на телефон в чехле, который находился у мужчины в заднем проходе. После долгих попыток вытащить технику самостоятельно, он обратился к медикам.
Ряд манипуляций помог извлечь технику. Из заднего прохода заключённого извлекли телефон размером пять на девять сантиметров.
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Алёна Самарева