Девятилетняя школьница упала в люк во время хоррор-квеста на юге Москвы

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Девятилетняя школьница упала в люк во время хоррор-квеста в торговом центре «Ривьера» на Автозаводской улице на юге Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.
Отмечается, что девочка провалилась вниз на 2,5 метра. Пострадавшая сильно испугалась и ударилась головой, ее госпитализировали.
В ведомстве подчеркнули, что решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту происшествия. Специалисты оценят безопасность и исполнение персоналом своих обязанностей.
Ранее сообщалось, что в Хакассии ребенок провалился в канализационный люк и утонул. Трагедия произошла 26 июля в поселке Изыхские Копи Алтайского района. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Екатерина Коршунова