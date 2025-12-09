В Москве у девушки провалился нос, потому что она часто ковыряла в нем пальцем
В Москве девушка столкнулась с серьезными проблемами из-за постоянного ковыряния в носу. Об этом пишет «Shot Проверка».
На протяжении трех лет она испытывала дискомфорт из-за сухости слизистой. Корочки, которые образовывались в ноздрях, она пыталась удалить пальцем. Эта вредная привычка привела к уменьшению носа.
Когда москвичка наконец обратилась к врачу, медики обнаружили, что у нее исчезла часть перегородки. Сначала они подумали о последствиях операции или пластики, но пациентка уверяла, что никаких вмешательств не было.
После обследования выяснили, что у девушки развился васкулит — аутоиммунное воспаление стенок сосудов. Пустоты в носу заполнились костью, а корочки, которые она убирала, оказались частью носовой перегородки.
