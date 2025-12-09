У побережья Курильских островов зафиксировали землетрясение магнитудой 7,6
В ночь с понедельника на вторник у побережья Курильских островов произошло мощное землетрясение магнитудой 7,6. Об этом пишет ТАСС.
Сейсмическая станция «Южно-Сахалинск» сообщила о подземных толчках, которые могли ощущаться на Южных Курилах до 4 баллов. Очаг землетрясения находился на глубине 20 километров. Специалисты продолжают отслеживать ситуацию и оценивать последствия стихийного бедствия.
