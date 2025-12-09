Достижения.рф

ВТБ: доля пострадавших от схем мошенников клиентов 14-16 лет выросла в 6 раз

Фото: iStock/artoleshko

ВТБ сообщает о резком увеличении числа мошенничеств, затрагивающих молодежь. Об этом пишет РИА Новости.



С начала года количество пострадавших клиентов в возрасте 14-16 лет возросло в шесть раз. Среди молодежи 17-19 лет этот показатель увеличился в два раза.

Аферисты все чаще нацеливаются на детей. В октябре банк внедрил «тревожную кнопку», позволяющую быстро сообщать о подозрительных переводах. Это нововведение привело к росту обращений о мошенничестве. Важно, чтобы родители и сами подростки были внимательны и осведомлены о возможных угрозах.

Ранее стало известно, что злоумышленники начали использовать новую тактику обмана, выдавая себя за сотрудников медицинских учреждений.

Дарья Осипова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0