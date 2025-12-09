ВТБ: доля пострадавших от схем мошенников клиентов 14-16 лет выросла в 6 раз
ВТБ сообщает о резком увеличении числа мошенничеств, затрагивающих молодежь. Об этом пишет РИА Новости.
С начала года количество пострадавших клиентов в возрасте 14-16 лет возросло в шесть раз. Среди молодежи 17-19 лет этот показатель увеличился в два раза.
Аферисты все чаще нацеливаются на детей. В октябре банк внедрил «тревожную кнопку», позволяющую быстро сообщать о подозрительных переводах. Это нововведение привело к росту обращений о мошенничестве. Важно, чтобы родители и сами подростки были внимательны и осведомлены о возможных угрозах.
Ранее стало известно, что злоумышленники начали использовать новую тактику обмана, выдавая себя за сотрудников медицинских учреждений.
