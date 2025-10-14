В российском регионе школьник с ножом надругался над первоклассницей

14 октября 2025, 10:46

Под Калининградом задержали подозреваемого в надругательстве над ребёнком

Фото: Istock/Motortion

В Калининградской области задержали подростка по подозрению в преступлении против малолетней девочки. Об этом сообщили в управлении Следственного комитета региона.