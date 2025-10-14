Достижения.рф

В российском регионе школьник с ножом надругался над первоклассницей

Под Калининградом задержали подозреваемого в надругательстве над ребёнком
Фото: Istock/Motortion

В Калининградской области задержали подростка по подозрению в преступлении против малолетней девочки. Об этом сообщили в управлении Следственного комитета региона.



Инцидент произошёл 10 октября. Семилетняя школьница возвращалась домой и заходила в подъезд, когда к ней приблизился молодой человек. Он достал нож и начал угрожать ребёнку, после чего совершил противоправные действия.

Следователи быстро установили личность подозреваемого. Им оказался 14-летний подросток. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье о действиях сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения для задержанного.

О происшествии полиция узнала от матери девочки, которая обратилась с заявлением. Подростка задержали, когда он пытался совершить противоправные действия в отношении ещё одного ребёнка.

Ольга Щелокова

