В российском регионе школьник с ножом надругался над первоклассницей
В Калининградской области задержали подростка по подозрению в преступлении против малолетней девочки. Об этом сообщили в управлении Следственного комитета региона.
Инцидент произошёл 10 октября. Семилетняя школьница возвращалась домой и заходила в подъезд, когда к ней приблизился молодой человек. Он достал нож и начал угрожать ребёнку, после чего совершил противоправные действия.
Следователи быстро установили личность подозреваемого. Им оказался 14-летний подросток. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье о действиях сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения для задержанного.
О происшествии полиция узнала от матери девочки, которая обратилась с заявлением. Подростка задержали, когда он пытался совершить противоправные действия в отношении ещё одного ребёнка.
