Россиянам назвали дневную норму потребления кофе
Основатель кофейной компании Macondo в Санкт-Петербурге Алехандро Хилон раскрыл дневную норму потребления кофе. Об этом пишет РИА Новости.
Он отметил, что в кофейной индустрии принято считать три чашки кофе оптимальным количеством для ежедневного потребления. Хилон, однако, подчеркнул, что эта норма может различаться для каждого человека, а сам он предпочитает ограничиться двумя чашками в день.
Ранее главный врач городской поликлиники №220 столичного департамента здравоохранения Анна Косенкова сообщила, сколько кофе можно пить в жаркую погоду. Она пояснила, что кофеин ускоряет выведение жидкости, а в жару организм и так испытывает значительную нехватку влаги. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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