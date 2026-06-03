Россиянам назвали дневную норму потребления кофе

03 июня 2026, 11:31

РИА Новости: в день можно употребить не более трех чашек кофе

Фото: iStock/Olga Yastremska

Основатель кофейной компании Macondo в Санкт-Петербурге Алехандро Хилон раскрыл дневную норму потребления кофе. Об этом пишет РИА Новости.