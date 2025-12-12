Достижения.рф

В Москве у мужчины случился инфаркт из-за куска мяса

Фото: iStock/sergeyryzhov

В Москве мужчина перенес инфаркт миокарда и кардиогенный шок, вызванные тяжелой аллергической реакцией на съеденный кусок свинины. Об том сообщили в пресс-службе столичного Минздрава.



Россиянин ранее знал о своей аллергии на свинину, которая проявлялась в виде крапивницы, не вызывая серьезных проблем. Однако в один из дней после употребления мяса ему резко стало плохо. В критическом состоянии с признаками кардиогенного шока мужчину госпитализировали в Городскую клиническую больницу № 15, где предположили наличие синдрома Коуниса первого типа.

Благодаря усилиям врачей состояние пациента удалось стабилизировать, и он был выписан для дальнейшего амбулаторного лечения. Синдром Коуниса представляет собой редкое заболевание, при котором сильная аллергическая реакция (анафилаксия) вызывает острый коронарный синдром, характеризующийся болью в груди, инфарктом миокарда или стенокардией из-за спазма коронарных артерий.

Екатерина Коршунова

