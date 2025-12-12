В Москве у мужчины случился инфаркт из-за куска мяса

12 декабря 2025, 11:54

В Москве у мужчины произошел инфаркт из-за аллергии на свинину

Фото: iStock/sergeyryzhov

В Москве мужчина перенес инфаркт миокарда и кардиогенный шок, вызванные тяжелой аллергической реакцией на съеденный кусок свинины. Об том сообщили в пресс-службе столичного Минздрава.