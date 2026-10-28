В Иркутской области пенсионер отбил товарища у медведя с помощью ружья
В Иркутской области 66-летний мужчина спас своего 61-летнего товарища от напавшего медведя, применив ружье. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Хищник атаковал мужчину в лесном массиве Чунского района. На помощь пострадавшему пришёл его знакомый пенсионер. Он дважды выстрелил в зверя, после чего косолапый перестал представлять угрозу.
Раненый гражданин смог самостоятельно дойти до посёлка и обратиться к медикам. Врачи обнаружили у него множественные открытые раны головы и рук. Пострадавший рассказал, что медведь напал на него внезапно, и он не успел среагировать. Медики оказали ему первую помощь и доставили в больницу, где он проходит лечение.
Ранее сообщалось об аналогичном инциденте на Таймыре. Там дорожный рабочий чудом выжил после нападения белого медведя.
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