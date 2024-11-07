В Москве у военного украли ноутбук и флешки, пока он был в Генштабе РФ

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У военного украли ноутбук и флешки из мини-отеля во время командировки в Москву, пока он ездил в Генштаб ВС РФ. Об этом сообщает Baza.
По данным издания, 36-летний Иван преподаёт на кафедре артиллерийской разведки Саратовского высшего командного училища. Он приехал в командировку Москву из Саратова. Товарищ посоветовал остановиться в мини-отеле на Садовой-Каретной улице.
4 ноября военный поехал в Генштаб ВС РФ, вернувшись он понял, что ключ от номера оставил на работе и поехал за ним обратно. Когда Иван все-таки попал в номер, то увидел, что его обокрали. Неизвестные вынесли из номера ноутбук и флешки. Сейчас полиция ищет грабителей.
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Элина Позднякова