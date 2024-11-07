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В Москве у военного украли ноутбук и флешки, пока он был в Генштабе РФ

Фото: iStock/LuckyBusiness

Фото: iStock/LuckyBusiness

У военного украли ноутбук и флешки из мини-отеля во время командировки в Москву, пока он ездил в Генштаб ВС РФ. Об этом сообщает Baza.


По данным издания, 36-летний Иван преподаёт на кафедре артиллерийской разведки Саратовского высшего командного училища. Он приехал в командировку Москву из Саратова. Товарищ посоветовал остановиться в мини-отеле на Садовой-Каретной улице.

4 ноября военный поехал в Генштаб ВС РФ, вернувшись он понял, что ключ от номера оставил на работе и поехал за ним обратно. Когда Иван все-таки попал в номер, то увидел, что его обокрали. Неизвестные вынесли из номера ноутбук и флешки. Сейчас полиция ищет грабителей.

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#мошенники
#4 ноября
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#картины
#вс рф
Цыгане вымогали деньги и угрожали подросткам в Волгоградской области
07 ноября 2024, 13:47

Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko

Цыгане вымогали деньги и угрожали подросткам в городе Волжском Волгоградской области. Об этом сообщает региональный СК. Возбуждено уголовное дело.
«6 ноября 2024 года в социальных медиа опубликованы кадры видеозаписи, на которых группа молодых людей на улице города Волжского совершают противоправные действия в отношении подростков. По сведениям автора публикации, фигуранты у несовершеннолетних, в том числе, вымогали денежные средства и высказывали в их адрес угрозы», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Ранее в Сети появилось видео, на котором видно как возле ТЦ «Планета Лета» толпа цыганских детей пристала к школьникам. Они требовали деньги и угрожали подросткам. Девушка достала телефон и начала снимать их на камеру, тогда к ней подошел взрослый цыган и потребовал удалить видео.

По данным СМИ, цыгане живут в рабочем посёлке. Родители детей уже неоднократно обращались в полицию по факту противоправных действий, но ничего не меняется.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве и вымогательстве.

В настоящее время следователи устанавливают преступников и выявляют обстоятельства инцидента, который был зафиксирован на камеру телефона. Для помощи в раскрытии данного преступления в Волжский выехали следователи-криминалисты областного управления СК РФ.

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В Дагестане задержали спортивного комментатора Рамазана Рабаданова
07 ноября 2024, 12:17

Фото: iStock/Rawf8

В Дагестане задержали общественного деятеля и спортивного комментатора Рамазана Рабаданова. Об этом сообщил председатель Общественной наблюдательной комиссии республики Шамиль Хадулаев.
«Вчера вечером на улице Ленина был задержан мой друг и коллега, общественник Рамазан Рабаданов. По информации, которую он озвучил своей семье, к нему подошли люди и засунули ему в куртку гранату», — написал Хадулаев в своем Telegram-канале.

По его словам, в настоящее время Рабаданов находится в изоляторе временного содержания Махачкалы. Хадулаев предположил, что задержание общественного деятеля связано с его визитами в суды, где рассматриваются дело с погромом в аэропорту Махачкалы, который произошел в октябре.

Официально задержание Рабаданова не подтверждалось.

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СК: Мужчину задержали после проникновения в школу под Челябинском
07 ноября 2024, 11:40

Фото: istockphoto/Aramyan

Злоумышленника задержали после проникновения в школу под Челябинском, проинформировали в СК. В ведомстве уточнили, что мужчина попытался выхватить нож из рук работника столовой, схватив его за руку. Начато уголовное производство по статье о покушении на убийство.
«Местный житель, имея умысел на убийство, схватил за руку работника столовой и попытался выхватить нож из его рук», — добавили следователи.
Инцидент произошел с утра, 7 ноября, когда фигурант ворвался в школьный хозблок. Его заперли в одном из помещений учебного заведения и вызвали полицию. Пострадавших нет, следователи разбираются в обстоятельствах произошедшего.

Известно, что 30-летний Руслан И. состоит на учете у психиатра.

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Порядка 600 россиян застряли на круизном лайнере в Японии из-за поломки

«Зюзинская маньячка» пыталась сбежать из психушки и убить поймавшего ее майора: что известно

Жительница Нововоронежа погибла во время устроенного ею взрыва в многоэтажке
#мир
#челябинск
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#криминал
#следственный комитет
#новости
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Порядка 600 россиян застряли на круизном лайнере в Японии из-за поломки
07 ноября 2024, 11:20

Фото: iStock/Iryna Sukhenko

В японском порту Йокогама недалеко от Токио сломался круизный лайнер Spectrum of The Seas, там застряли порядка 600 российских туристов застряли. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на рассказ одной из пассажирок судна Юлии.
Лайнер должен был прибыть в китайский Шанхай 9 ноября, однако сейчас дату перенесли на 11 ноября. Из-за этого почти у 600 россиян сгорают билеты из Китая на родину.

«Решить вопрос можно было бы, если бы власти Японии разрешили путешественникам поехать в аэропорт Токио, купить там билеты в Шанхай и прибыть туда почти в срок первоначальных планов, чтобы затем улететь в Россию», — рассказала Юлия.

По словам девушки, пассажиры хотят покинуть порт, однако им не отдают паспорта. При этом представители судна с людьми не связываются.

Еще один россиянин Александр уточнил, что участникам круиза не дают покинуть судно из-за того, что у людей нет виз, а японские власти на уступки идти не хотят. Застрявшие россияне обратились за помощью в российское консульство.

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#аэропорт
#самолет
#автобус
#судно
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#багаж
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«Зюзинская маньячка» пыталась сбежать из психушки и убить поймавшего ее майора: что известно
SHOT: Проходившая лечение убийца Мария Петрова лишилась шанса выйти на свободу
07 ноября 2024, 11:05

Фото: istockphoto/Tinnakorn Jorruang

Мария Петрова, известная как «Зюзинская маньячка», провела 20 лет в психиатрической клинике и наконец получила возможность выйти на свободу. Однако неожиданно она попыталась сбежать, намереваясь расправиться с милиционером, который её тогда задержал. Подробности – в материале «Радио 1».

«Зюзинская маньячка» Петрова: что известно


В начале 2000-х годов Россию шокировала страшная история: в Москве были жестоко убиты двое мужчин, а ещё трое стали жертвами нападения, но выжили. Ужас преступления заключался не только в самих убийствах, но и в личности убийцы. Молодых мужчин лишила жизни учительница физкультуры по имени Мария Петрова.

Биография Петровой


Мария Петрова родилась 15 мая 1978 года в Москве. В детстве ей был поставлен диагноз шизотипическое расстройство личности, однако это не помешало ей серьёзно заниматься плаванием и достичь уровня мастера спорта. Мария была замкнутым и необщительным ребёнком, у неё не было друзей. Позже она рассказывала о том, как в юности стала жертвой насилия со стороны неизвестного мужчины в возрасте от 45 до 50 лет, что оставило в её душе глубокую обиду на противоположный пол.

В 2000 году она устроилась преподавателем физкультуры в Московский электронно-технический техникум. Несмотря на то, что Мария состояла на учёте в психоневрологическом диспансере, её высокий рост, мускулистое телосложение и широкие плечи помогли ей получить эту работу.

Фото: istockphoto/AnkiHoglund

Преступления Петровой


В начале 2000-х годов Петрова совершала свои преступления в столичном районе Зюзино во время вечерних пробежек. Она нападала на мужчин с ножом, и с каждым разом интервалы между атаками становились всё короче. В результате её действий множество мужчин получили ранения, двое из них погибли.

Долгое время поймать маньячку не удавалось из-за неудачного фоторобота: его изображение больше напоминало трансвестита, тогда как Петрова предпочитала яркие платья и макияж. В апреле 2002 года её задержание стало возможным благодаря психогеографическому анализу и профайлингу.

По словам Марии Петровой, она начала охоту на мужчин после того, как стала жертвой сексуального насилия. С тех пор её раздражало внимание со стороны мужчин, однако образы своих насильников она постоянно меняла.
«Зюзинская» маньячка Петрова: история учительницы с кухонным ножом, убивающей случайных мужчин
«Зюзинская» маньячка Петрова: история учительницы с кухонным ножом, убивающей случайных мужчин


Принудительное лечение и побег


В итоге Петрова была направлена на бессрочное принудительное лечение. В последнее время она находилась в Московской психиатрической больнице №5: сначала в изолированном помещении, а с 2018 года — на общем режиме. В учреждении она организовывала спартакиады среди пациентов, общалась с майором, который её задержал 20 лет назад, готовила и читала книги.

Однако в сентябре у 46-летней женщины проявилась вторая личность: она впала в истерику, стала агрессивной и попыталась сбежать из клиники, чтобы найти оперативника и отомстить ему.

После этого вопрос о её выходе на свободу был закрыт, и маньячку перевели в Казань в строгое психиатрическое учреждение с пометкой «социально опасна». В результате этого последовало увольнение заведующей отделением московской психбольницы №5, но сама врач отказалась комментировать случившееся.

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Жительница Нововоронежа погибла во время устроенного ею взрыва в многоэтажке
07 ноября 2024, 09:54

Фото: istockphoto/tridland

Жительница Нововоронежа устроила взрыв в многоэтажном доме, в котором проживала. В результате она погибла сама и пострадали ещё 12 человек.
Взрыв в квартире на втором этаже высотного доме на Набережной улице произошёл в ночь на 6 ноября, сообщает телеграм-канал Baza. В результате мощного удара было выбито межкомнатное перекрытие, начался пожар. Повреждения получили и другие помещения.

Прибывшие сотрудники пожарно-спасательной части обнаружили в почти полностью выгоревшей квартире погибшую 48-летнюю женщину. Также медики оказали помощь ещё 12 жителям дома, получившим различные травмы. Одного подростка пришлось экстренно госпитализировать, он получил ожоги 35-ти процентов тела.

Правоохранители считают, что погибшая могла сама организовать взрыв. По предварительным данным, она умышленно повредила запорный вентиль на газовой трубе. Началась утечка газа, которая и привела к взрыву, ведь для него было достаточно малейшей искры.

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#травмы
#ожоги
#медики
#сотрудники
#тела
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Ругала за прогулы и отобрала планшет: Школьник зарубил мать топором в Сергиевом Посаде
В Сергиевом Посаде 15-летний школьник зарубил свою 48-летнюю мать топором
07 ноября 2024, 09:53

Фото: istockphoto/sreeyashlohiya

В Сергиевом Посаде 15-летний школьник зарубил свою 48-летнюю мать топором. Об этом информирует Telegram-канал Mash.
Причиной жестокого преступления стали постоянные конфликты между ними. Мать запрещала сыну сутками играть в компьютерные игры, ругала за прогулы в школе и недавно отобрала у него планшет и телефон.

После совершения преступления подросток сам пришел в отдел полиции и признался в убийстве. На место происшествия выехали сотрудники правоохранительных органов, которые обнаружили тело женщины спустя четыре часа после ее гибели.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту убийства. В настоящее время проводятся следственные действия для выяснения всех обстоятельств произошедшего.

Ранее сообщалось, что жительница Нововоронежа устроила взрыв в многоэтажном доме, в котором проживала. В результате она погибла сама и пострадали ещё 12 человек.

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#убийство
#подросток
#следственный комитет
#уголовное
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В подмосковном общежитии обнаружили 36 мигрантов-нелегалов
07 ноября 2024, 09:09

Фото: istockphoto/sreeyashlohiya

Постояльцев общежития в деревне Солманово Одинцовского городского округа проверили полицейские, по итогам рейда было выявлено 36 нарушителей миграционного законодательства, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«В результате проверки полицейские привлекли к административной ответственности 36 постояльцев, прибывших в Россию из одной из стран ближнего зарубежья. Каждому из них выписан штраф в размере пяти тысяч рублей за нарушение правил временного пребывания на территории РФ. Кроме того, 16 приезжих будут выдворены за пределы страны», — говорится в сообщении.
Сейчас полиция выясняет, кто разместил нелегалов в общежитии.

Ранее сообщалось, что в Калуге приезжий из Средней Азии пригрозил убийством воспитательнице детского сада за то, что его сын играл там в куклы.

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В Индии львица растерзала семилетнюю девочку
07 ноября 2024, 09:07

Фото: istockphoto/Bannerninja

В Индии львица утащила семилетнюю девочку в лес, после чего растерзала и съела её. Инцидент произошёл в округе Амрели штата Гуджарат.
Девочка с матерью возвращались домой с фермы, сообщает издание Lokmat Times. Внезапно на них набросилась дикая кошка. Львица буквально вырвала ребёнка из рук матери и утащила в лес. Позже в том районе были обнаружены сильно повреждённые разрозненные останки девочки.

На место прибыли сотрудники Департамента лесного хозяйства и приступили к поискам агрессивного животного. Им удалось выследить хищницу на следующий день. Львицу усыпили и поместили в клетку.

Отмечается, что двумя неделями ранее в том же районе львица напала на пятилетнего мальчика и загрызла его насмерть. Тогда поймать животное не удалось. Была ли это та же самая хищница, неизвестно. Если нападения на людей прекратятся, можно будет ответить утвердительно.

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