В Москве полиция задержала 11 мигрантов после массовой драки в ЖК «Прокшино»
Полиция задержала 11 мигрантов после драки в жилом комплексе «Прокшино» в Коммунарке. Об этом информирует Telegram-канал Baza.
Сотрудники правоохранительных органов составили на задержанных протоколы о мелком хулиганстве. Некоторым из иностранцев грозит штраф за нарушение миграционного учёта. Полиция проверяет этих граждан на причастность к другим аналогичным правонарушениям. В случае повторного нарушения мигрантам грозит депортация.
Накануне инцидента группы рабочих по 10–15 человек уже собирались и активно выясняли отношения, но тогда конфликт не перерастал в драку. Позже очевидцы засняли, как десятки людей на дороге дерутся и бросают камни.
В результате конфликта медицинская помощь потребовалась четырём человекам. У одного из пострадавших врачи диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и рану височной области головы.
