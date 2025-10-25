Достижения.рф

В Москве полиция задержала 11 мигрантов после массовой драки в ЖК «Прокшино»

Фото: Istock/blinow61

Полиция задержала 11 мигрантов после драки в жилом комплексе «Прокшино» в Коммунарке. Об этом информирует Telegram-канал Baza.



Сотрудники правоохранительных органов составили на задержанных протоколы о мелком хулиганстве. Некоторым из иностранцев грозит штраф за нарушение миграционного учёта. Полиция проверяет этих граждан на причастность к другим аналогичным правонарушениям. В случае повторного нарушения мигрантам грозит депортация.

Накануне инцидента группы рабочих по 10–15 человек уже собирались и активно выясняли отношения, но тогда конфликт не перерастал в драку. Позже очевидцы засняли, как десятки людей на дороге дерутся и бросают камни.

В результате конфликта медицинская помощь потребовалась четырём человекам. У одного из пострадавших врачи диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и рану височной области головы.

Ольга Щелокова

