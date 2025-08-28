В Москве участник СВО получил удар ножом в горло, заступаясь за девушку
В Москве неадекват ударил ножом в горло участника спецоперации на Украине, который заступился за девушку. Об этом сообщает MK.RU.
Пострадавшим оказался уроженец Казахстана. Он приехал в миграционный центр для получения гражданства на улице Бахрушина. На него он имеет право после подписания контракта с российской армией, откуда ушел в августе прошлого года.
Инцидент случился возле станции метро «Добрынинская». Там участник СВО смотрел на скейтеров, когда услышал крики. Он увидел, как неадекват напал на девушку и начал ее избивать. Пострадавший вступился за нее и получил от мужчины удар ножом в горло. Подозреваемый задержан, а иностранец находится в больнице.
