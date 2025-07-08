В Москве учителя арестовали и отправили в изолятор за приставания к девушкам в метро

08 июля 2025, 23:25

В Москве учителя отправили в изолятор на 15 суток за приставания к девушкам в метро

Фото: iStock/Yingko

Тверской районный суд Москвы назначил 15 суток административного ареста учителю начальных классов из Великого Новгорода за приставание к девушкам в метро. Мужчина совершал подобные действия не раз, передает РИА Новости.







«Постановлением Тверского районного суда города Москвы Матушкин Дмитрий Андреевич признан виновным в совершении административного правонарушения», — сообщили в суде.

