В Москве учителя арестовали и отправили в изолятор за приставания к девушкам в метро
В Москве учителя отправили в изолятор на 15 суток за приставания к девушкам в метро
Тверской районный суд Москвы назначил 15 суток административного ареста учителю начальных классов из Великого Новгорода за приставание к девушкам в метро. Мужчина совершал подобные действия не раз, передает РИА Новости.
«Постановлением Тверского районного суда города Москвы Матушкин Дмитрий Андреевич признан виновным в совершении административного правонарушения», — сообщили в суде.В ходе разбирательства дела было установлено, что Матушкин неоднократно приезжал в столицу с целью знакомств и прогулок с девушками. При этом, желая привлечь их внимание, мужчина совершал в метрополитене непристойные действия в отношении представительниц слабого пола.
Сотрудники правоохранительных органов задержали его на месте правонарушения и составили протокол по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). Матушкина ждет 15 суток в изоляторе.