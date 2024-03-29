В Москве умер доброволец, помогавший спасать людей из «Крокуса»

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В Москве скончался мужчина, который помогал пострадавшим во время теракта в «Крокус Сити Холле» выбраться из здания, сообщает Mash.
На следующий день мужчина пожаловался на недомогание. Он был доставлен в больницу с диагнозом «острая инфекция дыхательных путей». Спасти Карена не удалось.
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