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В Москве умер доброволец, помогавший спасать людей из «Крокуса»

29 марта 2024, 16:57
Фото: istock / SergeyPankratov

Фото: istock / SergeyPankratov

В Москве скончался мужчина, который помогал пострадавшим во время теракта в «Крокус Сити Холле» выбраться из здания, сообщает Mash.

35-летний Карен работал недалеко от концертного зала. В какой-то момент он увидел пожар и бросился к центральному входу. Мужчина помогал людям выбраться из здания, сопровождал их к медикам.

На следующий день мужчина пожаловался на недомогание. Он был доставлен в больницу с диагнозом «острая инфекция дыхательных путей». Спасти Карена не удалось.

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#пожар
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#мужчина
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Делом о теракте в «Крокусе» занимается управление по расследованию военных преступлений
29 марта 2024, 17:49

Фото: istock / gorodenkoff

Расследованием уголовного дела о теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» занимается управление по расследованию военных преступлений, геноцида и реабилитации нацизма СК РФ. Об этом сообщает агентство ТАСС, ссылаясь на материалы дела, детали которого были озвучены во время слушания в Басманном суде.
В настоящее время судом задержаны четыре исполнителя преступления и пятеро фигурантов, которые выступают в уголовном деле как соучастники.

Прежде в Басманном суде избрали меру пресечения девятому фигуранту уголовного дела о теракте. Правоохранители продолжают устанавливать круг лиц, причастных к подготовке и организации преступления.

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#теракт
#ск рф
#преступление
#расследование
#крокус сити холл
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Суд арестовал девятого фигуранта дела о теракте в «Крокусе»
Суд арестовал до 22 мая девятого фигуранта дела о теракте Назримада Лутфуллои
29 марта 2024, 17:27

Фото: istockphoto/shironosov

Суд арестовал до 22 мая девятого фигуранта дела о теракте Назримада Лутфуллои, сообщили в пресс-службе Басманного суда.
Известно, что он гражданин Таджикистана, однако последнее время проживал в Москве в одном из хостеллов. Лутфуллои 2000 года рождения, холост, детей нет, официально не трудоустроен.

Обвинение уроженцу Таджикистана предъявлено по статье о теракте. В настоящее время его роль в массовом расстреле людей в подмосковном «Крокус Сити Холле» не названа. Судебный процесс проходил в закрытом формате. Прежде Лутфуллои был арестован на 15 суток за хулиганство. При задержании он отталкивал правоохранителей и нецензурно выражался.

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#хулиганство
#суд
#москва
#крокус сити холл
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В Таджикистане арестовали 15 человек, планировавших теракты
Спецслужбы Таджикистана арестовали 15 человек, планировавших теракты на Навруз
29 марта 2024, 17:13

Фото: istock /ronstik

Об этом сообщает издание РИА Новости со ссылкой на спецслужбы в Таджикистане.
В настоящее время всех задержанных проверяют на причастность к трагическим событиям в подмосковном «Крокусе».

По информации издания, арестованные планировали совершить серию террористических актов на праздник Навруз.

Предварительно, они могут быть связаны с преступниками, которые совершили теракт в концертном зале Подмосковья «Крокус Сити Холле» 22 марта.

Прежде сообщалось, что девятый фигурант дела о теракте в «Крокусе» получил 15 суток за нецензурную брань.

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#мусульмане
#праздник
#теракт
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Девятый фигурант дела о теракте в «Крокусе» получил 15 суток за нецензурную брань
29 марта 2024, 17:01

Фото: istock / Zolnierek

Решением Преображенского суда Москвы, девятый фигурант уголовного дела о теракте в «Крокус Сити Холле» арестован на 15 суток, пишет ТАСС.
В суде рассматривалось административное дело в отношении Назримада Лутфуллои. В материалах дела говорится, что он нарушал общественный порядок и выражался нецензурной бранью в общественных местах.

Лутфуллои был задержан правоохранителями 23 марта. Фигурант отталкивал сотрудников полиции, не предъявлял документы, грубил.

В настоящее время судебное заседание продолжается. Рассматривается мера пресечения по уголовному делу о теракте в «Крокус Сити Холле».

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#теракт
#заседание
#суд
#крокус сити холл
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ВСУ атаковали поселок Запесочье в Брянской области
Богомаз: ВСУ атаковали поселок Запесочье в Брянской области
29 марта 2024, 16:50

Фото: iStock/Mikhail Dmitriev

Украинская сторона атаковала посёлок Запесочье в Брянской области, пострадавших среди мирного населения нет. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
«Украинские террористы атаковали поселок Запесочье Погарского района. Пострадавших нет. По предварительной информации, в результате террористической атаки частично поврежден один жилой дом», — написал Богомаз в своем Telegram-канале.

Он также добавил, что в результате украинской атаки повреждения получили частный автомобиль и сельскохозяйственная техника.

29 марта в результате удара ВСУ по Белгороду, один человек погиб, еще двое получили ранения. По словам губернатора Белгородской области, погибшим оказался мужчина. Его супруга тоже пострадала и в настоящее время госпитализирована.

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#террористы
#telegram
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Девятого фигуранта дела о теракте в «Крокусе» доставили в Басманный суд Москвы
29 марта 2024, 16:46

Фото: istock / Yingko

Девятого фигуранта по делу о теракте в «Крокус сити Холле» доставили в Басманный суд Москвы. Об этом сообщает Телеграм-канал «Осторожно, Москва».
Сообщается, что 23-летний Назримад Лутфуллои принимал участие в схеме финансирования террористов. Он обвиняется по п. «б» ч. 3 ст 205 УК РФ (совершение теракта в составе организованной группы, повлекшее смерть человека).

В ближайшее время ему будет избрана мера пресечения.

Вечером 22 марта в подмосковный концертный зал «Крокус Сити Холл» ворвались вооруженные террористы и открыли стрельбу по людям. По последней информации, погибло 143 человека, количество пострадавших выросло до 382.

Ранее сообщалось, что в офисе криптобиржи, которая могла заниматься финансированием теракта в «Крокусе», проходит обыск. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#суд
#москва
#террористы
#теракт
#крокус сити холл
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При атаке беспилотника ВСУ на многоквартирный дом погиб мужчина
Гладков: при атаке на жилой дом в Белгороде погиб мужчина, еще двое пострадали
29 марта 2024, 16:30

Фото: iStock/Kileman

В результате удара ВСУ по Белгороду, один человек погиб, еще двое получили ранения. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Украинские военные нанесли удар по жилому многоквартирному дому. В настоящее время место происшествия оцеплено, прибыли сотрудники экстренных служб.

Гладков привел подробности о пострадавших и сообщил, что погибшим оказался мужчина. Его супруга тоже пострадала и в настоящее время госпитализирована.

Прежде сообщалось, что ВСУ обстреляли деревню Внезапное Кореневского района Курской области. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#мужчина
#происшествия
#Белгород
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#вс рф
#удар
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Раскрыто имя девятого фигуранта дела о теракте в «Крокус сити холле»
29 марта 2024, 16:17

Фото: istockphoto / shironosov

Девятого фигуранта дела о теракте в «Крокусе» зовут Назримад Лутфуллои, рассказали РИА Новости в суде.
По делу о теракте арестованы 8 человек, 9 стал Назримад Лутфуллои.

Уточним, что четверо подозреваются в непосредственном исполнении, пятый арестованный сдавал им квартиру. Еще трое — Исроил Исломов и двое его сыновей Аминчон и Диловар. Последний является владельцем автомобилем Renault, на котором террористы скрылись с места совершения теракта..

Следственный комитет России просит арестовать Назримада Лутфуллои.

Напомним, что вечером 22 марта в Красногорске в «Крокус Сити Холле» был совершен теракт. Мужчины с оружием забежали в помещение и открыли стрельбу по людям, после чего подожгли здание. Они пытались скрыться с места преступления, их смогли задержать.

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#следственный комитет
#теракт
#террористы
#человек
#здание
#арест
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На даче в Электрогорске нашли 18 кустов конопли и более 5 кг марихуаны
29 марта 2024, 16:05

Фото: iStock/panida wijitpanya

Запрещённые вещества обнаружили подмосковные полицейские на одной из дач в Электрогорске, по подозрению в распространении наркотиков задержаны две арендаторов дачного дома: жители Москвы 32 и 36 лет, сообщает пресс-служба областного главка МВД.
«На дачном участке полиция обнаружила 18 кустов конопли, а также полимерный пакет с веществом растительного происхождения. Экспертиза показала, что вещество является марихуаной, общая масса наркотика составила более пяти килограммов марихуаны», — говорится в сообщении.
Против задержанных завели уголовное до по статьям «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов» и «Приготовление к преступлению».

На время следствия суд оставил задержанных под стражей.

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#электрогорск
#наркотики
#конопля
#полиция
#криминал
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