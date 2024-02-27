Дубненские врачи спасли жизнь 73-летнему мужчине с разрывом пищевода

Фото: пресс-служба Минздрава Московской области
В Дубненскую больницу бригадой скорой помощи доставили 73-летнего пациента с жалобами на загрудинную боль и рвоту, сообщила 26 февраля пресс-служба минздрава Московской области. После проведённого обследования врачи выявили у мужчины разрыв пищевода.
Как пояснил хирург Дубненской больницы Игорь Решетников, причины подобного разрыва могут быть самые разными: переедание, плохо пережеванная пища, нарушение прохождения пищи, усиления давления в просвете пищевода. Однако все они чреваты потенциальным летальным исходом.
Состояние больного осложнялось сепсисом, гнойным медиастенитом (воспалением органов средостения) и синдромом дыхательной и сердечно-сосудистой недостаточности. Пациент провел полтора месяца на лечении в больнице и сейчас чувствует себя хорошо. После удаления всех дренажей мужчины выписали домой на амбулаторное лечение,
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«В экстренном порядке пациенту была выполнена операция, в ходе которой мы выполнили дренирование средостения и плевральной полости для устранения гноя. В желудок была установлена гастростома – трубка для кормления в послеоперационном периоде», — отметил Решетников.
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Артем Путинцев