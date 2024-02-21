Врачи Долгопрудного спасли мужчину, отравившегося сырыми яйцами

Фото: Фотобанк МО/Татьяна Коробейник
64-летнего мужчину с симптомами тяжёлого отравления доставила в Долгопрудненскую больницу бригада скорой помощи: у пациента были рвоты, головокружение, жидкий стул и низкое кровяное давление. Обследование показало, что причина этого состояния — заражение сальмонеллой, которое произошло из-за того, что мужчина ел сырые яйца, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Сальмонеллёз привёл к нарушению функции почек, из-за чего содержание мочевины и креатинина в крови стало крайне высоким. В связи с этим было решено провести пациенту курс гемодиализа.
Благодаря лечению, состояние пациента нормализовалось, функция почек полностью восстановилась. Сейчас мужчина чувствует себя хорошо, его выписали на амбулаторное лечение.
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«Пациенту провели интенсивную комплексную дезинтоксикационную и антибактериальную терапию. Нормальный уровень артериального давления приходилось поддерживать специальными препаратами», — рассказала нефролог, заведующая отделением гемодиализа и клинической трансфузиологии Ирина Манина.
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Лев Каштанов