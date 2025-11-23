Российский школьник «прокачал» героя онлайн-игры за 137 тысяч с карты матери
В Саратове восьмилетний школьник перевёл более 137 тысяч рублей с карты матери на улучшение персонажа в онлайн-игре. Об этом сообщает региональное управление МВД.
Женщина обнаружила исчезновение денег 19 ноября. Выяснилось, что её сын связался с неизвестным в мессенджере и по его ссылкам оплатил усовершенствования для героя. Полиция проводит проверку и решает вопрос о возбуждении уголовного дела. В МВД рекомендовали россиянам установить на банковские карты защиту от нежелательных переводов.
Отметим, что с августа мошенники часто предлагают детям призы в онлайн-играх. Они звонят по видеосвязи, убеждают ребёнка включить демонстрацию экрана для получения подарка. Если несовершеннолетний соглашается, мошенники получают доступ к его профилям в мессенджерах.
