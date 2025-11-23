Российский школьник «прокачал» героя онлайн-игры за 137 тысяч с карты матери

23 ноября 2025, 16:26

В Саратове ребёнок потратил более 137 тыс. рублей с карты матери на онлайн-игру

Фото: Istock/Anna Ostanina

В Саратове восьмилетний школьник перевёл более 137 тысяч рублей с карты матери на улучшение персонажа в онлайн-игре. Об этом сообщает региональное управление МВД.