В Москве в районе Белорусской загорелась стройка
В Москве на стройке ЖК «Слава» в районе станции метро Белорусская случился пожар
Пожар произошел на строительной площадке жилого комплекса «Слава» в районе станции метро «Белорусская» в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС России.
В пресс-службе добавили, что информация о пострадавших пока не поступала, обстановка на месте спокойная. Информацию приводит РИА Новости.
«Сотрудники МЧС работают на месте, приступили к тушению пожара», — заявили в ведомстве, отвечая на вопрос о возгорании на стройке ЖК «Слава».
Отмечается, что в конце августа в ЖК «Слава» уже происходил пожар. Тогда загорелся строительный мусор, никто не пострадал.