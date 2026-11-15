В Москве в районе Белорусской загорелась стройка

15 ноября 2026, 11:20

В Москве на стройке ЖК «Слава» в районе станции метро Белорусская случился пожар

Фото: «Радио 1» (сгенерировано Kling Ai)

Пожар произошел на строительной площадке жилого комплекса «Слава» в районе станции метро «Белорусская» в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС России.





В пресс-службе добавили, что информация о пострадавших пока не поступала, обстановка на месте спокойная. Информацию приводит РИА Новости.





«Сотрудники МЧС работают на месте, приступили к тушению пожара», — заявили в ведомстве, отвечая на вопрос о возгорании на стройке ЖК «Слава».