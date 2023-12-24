В Москве в убийстве двух девушек подозревают гражданина Узбекистана

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За сутки в столице нашли тела двух девушек. В убийствах подозревают гражданина Узбекистана.
Baza пишет, что труп первой жертвы, 25-летней Влады, нашли в доме на Мукомольном проезде. Вечером 23 декабря жители дома услышали крики о помощи и позвонили в полицию. В это же время Влада успела позвонить подруге по видеосвязи. Она сказала, что её убивают.
Правоохранители оперативно приехали по вызову. Спасатели вскрыли дверь квартиры, но было поздно. Внутри квартиры лежал труп девушки. Вместе с ней в квартире находился Алексей Варакин. Предварительно сообщается, что он пришёл к знакомой и во время конфликта ударил Владу в шею.
На допросе Варакин признался в убийстве ещё одной девушки. По его словам, он убил её несколько дней назад в гостинице на востоке столицы.
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Правоохранители оперативно приехали по вызову. Спасатели вскрыли дверь квартиры, но было поздно. Внутри квартиры лежал труп девушки. Вместе с ней в квартире находился Алексей Варакин. Предварительно сообщается, что он пришёл к знакомой и во время конфликта ударил Владу в шею.
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Мария Фирсова